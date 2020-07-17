TEKSÜT içti 55 basamak birden yükseldi

Teksüt, geçen yılki (2018) tabloda 470’inci sırada bulunuyordu. İSO verilerini değerlendiren Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, 2019 yılının oldukça hareketli geçtiğini, çeşitli gelişmelerin Teksüt’ün büyümesine katkı sağladığını paylaştı.

İhracat ağımıza Avrupa’yı dahil ettik

Cevdet Arınık, “2019 başında ihracatı, ev dışı tüketim kanalını ve perakende bulunabilirliğimizi arttırmayı hedeflemiştik. Yıl boyunca bu hedeflerde güçlü yol aldık. Örneğin ihracat ağımıza Avrupa’dan 8 ülke ekleyerek, ürün gönderdiğimiz ülke sayısını 22’ye çıkardık. Ürünlerimiz üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Ayrıca Bandırma Basketbol Kulübü’ne de isim sponsoru olduk. Bilinirliğimizi ve bulunurluğumuzu yaygınlaştırdık. Tüm bunlar bizi 55 basamak yukarıya taşıdı” açıklamasını yaptı.

Pandemi döneminde üretimi ve tedariki aksatmadık

Bu yılın gelişmelerine de değinen Arınık, “Sürprizlerle dolu bir 2020 yılı geçiriyoruz. Ancak görünen o ki, hijyen uygulamalarının zaten üst düzeyde olduğu süt sektörü olarak şanslı taraftayız. Teksüt olarak pandemi döneminde ekstra önlemler de alarak, hem COVİD-19’a karşı personel sağlığımızı güvenceye aldık, hem de süt ve peynir tedarikini aksatmadan sürdürdük. Çalışmalarımıza aynı hız ve dikkatle devam ediyoruz” diye konuştu.

Türk süt sektörü gücünü göstermiş oldu

Cevdet Arınık, “Ülkemizde dünya ile rekabet eden çok gelişmiş, yüksek standartlarda üretim yapan süt ve süt ürünleri sanayimiz var. Pandemi dönemi de aslında sektörün gücünü bize tekrar göstermiş oldu. Tüketim tarafına baktığımızda da peynirde fena değiliz ama yeterince süt içmiyoruz. Tüketimimiz, Avrupa ortalamasının üçte biri düzeyinde. Sağlıklı ve gelişmiş bir toplum için yaş farkı gözetmeden herkesin mutlaka süt içmesi önemli” diye konuştu.

64 yıldır süt ürünleri üretiyor

Teksüt, kuruluş tarihi olan 1956 yılı itibarıyla bugün Türkiye’nin en köklü süt ve süt ürünleri firması. Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan ve ilk kurulduğunda yerel ölçekte beyaz peynir üretimiyle yola çıkan firma, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşitlerini genişleterek, bugün yine Gönen’de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında üretimini sürdürüyor.