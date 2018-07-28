Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi işitme teknoloji selçuk Bursa
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret
Karakaş'ı kabul etti
Karakaş'ı kabul etti
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam

TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için Geri Sayım Başladı

TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği), bu yıl 17. kez verilecek olan Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için son başvuru tarihini 15 Ağustos olarak açıkladı.

TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için Geri Sayım Başladı

TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği), bu yıl 17. kez verilecek olan Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri için son başvuru tarihini 15 Ağustos olarak açıkladı. Ödüller, büyük firma ve KOBİ’lere yönelik iki farklı kategoride, yaratıcı fikir, yenilikçi ürün, ürün geliştirme süreci ve yenilikçiliğin ticarileştirilmesi dallarında veriliyor.

TESİD, bu yıl yeni bir yarışma kategorisi oluşturarak, teknoparklardaki genç girişimcileri de davet etti. Algoritma etkinliğinde katılımcılar Endüstriyel IoT (nesnelerin interneti), yapay zekâ, 5G, makine öğrenmesi, siber güvenlik ve akıllı şehir alanlarında yeni nesil uygulamalar için proje geliştirecek, sonuçlarını TESİD üyesi elektronik sanayi firmaları ile paylaşacak böylece yarışma kapsamında yeni iş birlikleri fırsatı yakalayacaklar. Bu kategoriye de 15 Ağustos’a kadar başvurulabiliyor.

“Yeni nesil teknolojiler sadece bildiklerimizi yeni yollarla yapma imkânı sunmakla kalmıyor, daha önce olmayan iş modelleri ve hizmetleri de mümkün kılıyor,” diyen Netaş CEO’su ve TESİD Yönetim Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Ülkemizin ürettiği katma değeri ancak yeni teknolojileri geliştirerek artırabilir ve gelecek hedeflerimizi yakalayabiliriz. Bu anlamda; kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte ortak akıl ile güçlü çözümler üretmesini çok önemsiyoruz. Biz sektörün çatı örgütü olarak, geleneksel "Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri" ile yenilikçi fikirlerin ticarileşmesine katkıda bulunarak bilişim ekosistemini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ödüllere başvurmak isteyen fikir sahiplerinin TESİD internet sitesi üzerinden (tesid.org.tr) başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TESİDYARATICILIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5