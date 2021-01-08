Tesla'ya korna sattı ilk ödülünü aldı

Seger, Genel Müdür Tülin Tezer’in, önderliğinde kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle takdir topluyor. 30 yılıdır şirketin farklı kademelerinde görev alan Tülin Tezer, duayen gazeteci Celal Toprak’ın başkanlığını yaptığı Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından sosyal sorumluluk alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı 2020 Kadın Girişimciler Ödülleri kapsamında ‘Fayda ve Değer Yaratan’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, otomotiv sanayisinde bir kadın yönetici olarak elde ettiği başarının yanı sıra özellikle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerine sağladığı katkı ile dikkat çekiyor.

Tezer 2021’in ilk ödülünü aldı

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, erkek egemen otomotiv yan sanayi sektöründe bir kadın yönetici olarak sunduğu katkıların yanı sıra kadının güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik başarılı faaliyetlerle ‘2020 Kadın Girişimciler Ödülleri’ jürisi tarafından ‘Fayda ve Değer Yaratan’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

‘Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma’ konusunun ele alındığı 3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi programı çerçevesinde gerçekleştirilen törende Tülin Tezer, ödülünü iş insanı ve jüri üyesi Senur Akın Biçer’den aldı.

YAPDER Başkanı Celal Toprak ise Seger’in Tesla gibi bir markanın tedarikçsi olmasının ve bu iş ortaklığına bir kadın elinin değmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunun altını çizdi. Tezer, duygularını şöyle ifade etti:

“Yeni yıla böylesine anlamlı bir ödülle başlamak mutluluk verici. Seger, korna üreticisi bir şirket. Dünyanın pek çok global firmasına korna tedarik ediyoruz. Tesla da yaklaşık 4-5 yıldır kornalarımızı kullanıyor. Hem Amerika’da üretilen hem de Çin’deki araçlarına korna tedarik ediyoruz. Korna üreticisi olmamızın yanında toplumsal duyarlılığı da olan bir şirketiz. Özellikle kadına şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının toplum içerisinde ve iş hayatında güçlenmesi konularına çok önem veriyoruz. Bu konuları iyi bir korna firması olmak kadar önemsiyoruz. İş dünyasında çalışanlarımız, çalışanlarımızın aileleri, tedarikçilerimiz ve onların aileleri gibi geniş bir etki alanına sahibiz. Bu etki alanını kullanarak özellikle sosyal konularda şirket içinde ve şirket dışında geliştirdiğimiz projelerle bir farkındalık yaratmayı ve değer katmayı hedefliyoruz. Çabalarımızın fark edilmesi ve ödüle layık görülmesi çalışanlarımızı da motive etti, güç verdi.”

Seger hakkında:

Hem üretimde hem de korna ticaretinde dünya çapında varlık gösteren yüzde 100 yerli sermayeli Seger, bugün ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir marka haline geldi. Seger; Tesla Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia, ağır vasıta ve iş makinalarında BMC, Karsan, JCB, Iveco, Temsa, Otokar, DAF, traktör ve tarım makinalarında Hattat, Çukurova, Erkunt, Tümosan, Türk Traktör, Taral, Bozok Traktör, Hars Traktör, motosiklet grubunda ise Indian Motorcyle, Bigdog, Victory, Polaris gibi dünya devlerinin kornalarını tedarik etmektedir. Seger, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da olmak üzere dünyada 70’in üzerinde ülkeye satış yapıyor.