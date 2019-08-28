TETSİAD'ın kazananı belli oldu!

Türkiye’de ev tekstilinin çatı kuruluşu olan TETSİAD’ın 4. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Hasan Hüseyin Bayram ve Şerafettin Demir’in yarıştığı seçimlerde TETSİAD’ın yeni başkanıHasan Hüseyin Bayram oldu.



TETSİAD'ın başkanlık seçimlerinde aday olan Hasan Hüseyin Bayram ve Şerafettin Demir için dernek üyeleri kararını verdi.



Yapılan seçimde TETSİAD'ın yeni başkanı, sektörün ilk kurucu başkanlarından olduğunu ve dışarıdan gelmediğini ifade eden Hasan Hüseyin Bayram oldu.







Zorlu geçen seçim çalışmalarından sonra iki adayın birleştirilmesi bekleniyordu. Seçim sonrasında ise beklenen oldu ve adaylar birbirini kutlayarak birlikte yol almaya, yol yürümeye devam edeceklerini duyurdu.



Yeni başkan Hasan Hüseyin Bayram, sosyal medya hesabından seçimleri kazandığını böyle duyurdu:



