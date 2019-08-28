Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Eto food istanbul Renault Mais İletişim Direktörü Umut Canpolat
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorin zammı
Yoksulluk sınırında artış
Yoksulluk sınırında artış
Siemens Healthineers’de üst düzey atama
Üst düzey atama
ENTECH’i destekliyor!
ENTECH’i destekliyor!
'Adba' göreve hazır!
'Adba' göreve hazır!

TETSİAD'ın kazananı belli oldu!

27 Ağustos 2019 Salı günü 4. Olağan Genel Kurulu düzenlenen Türkiye Ev Tekstilcileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) başkanlık seçimleri İstanbul'da gerçekleşti. TETSİAD seçimlerinin kazananı ise Hasan Hüseyin Bayram oldu.

TETSİAD'ın kazananı belli oldu!
banner17

Türkiye’de ev tekstilinin çatı kuruluşu olan TETSİAD’ın 4. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Hasan Hüseyin Bayram ve Şerafettin Demir’in yarıştığı seçimlerde TETSİAD’ın yeni başkanıHasan Hüseyin Bayram oldu.

TETSİAD'ın başkanlık seçimlerinde aday olan Hasan Hüseyin Bayram ve Şerafettin Demir için dernek üyeleri kararını verdi.

Yapılan seçimde TETSİAD'ın yeni başkanı, sektörün ilk kurucu başkanlarından olduğunu ve dışarıdan gelmediğini ifade eden Hasan Hüseyin Bayram oldu.



Zorlu geçen seçim çalışmalarından sonra iki adayın birleştirilmesi bekleniyordu. Seçim sonrasında ise beklenen oldu ve adaylar birbirini kutlayarak birlikte yol almaya, yol yürümeye devam edeceklerini duyurdu.

Yeni başkan Hasan Hüseyin Bayram, sosyal medya hesabından seçimleri kazandığını böyle duyurdu:

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TETSİADHasan Hüseyin Bayram
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5