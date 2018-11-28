TGC Sedat Simavi Ödülleri açıklandı!

2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:
1- GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
Çiğdem TOKER
Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayınlanan, “Kamu İhalelerinde Davet Yöntemi” başlıklı tematik köşe yazıları nedeniyle.
2- RADYO ÖDÜLÜ:
Yavuz OĞHAN
RS FM’de 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Yavuz Oğhan’dan Bide Bunu Dinle-Nazlı Ilıcak’ın Oğlu Mehmet Ali Ilıcak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlı radyo programı nedeniyle.
Seçici Kurul ayrıca, Gizem ARAS’ı TRT Radyo 1’de 6 Ocak ve 17 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Beşik (1 ve 7. Bölümler)” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.
3- TELEVİZYON ÖDÜLÜ:
Haber: Emre İZKÜBARLAS – Ferhan GÜLER
Fox TV'de 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yayınlanan “Hastane Var Doktor Yok – Taşımalı Sağlık Sistemi” adlı haberleri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca,
Emrullah ERDİNÇ’i Kanal D Televizyonu’nda 3 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Avukata Karakolda ‘Dayak’ İddiası” adlı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.
Belgesel: Yağız ŞENKAL
NTV’de 5-7 Ocak ve 8 Mart 2018 tarihlerinde yayınlanan “Güncel Dosya: Kadın Cinayetleri” adlı belgeseli nedeniyle.
4- KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
Sefer SELVİ
Evrensel Gazetesi'nde çizdiği “Güncel Siyasi” karikatürleri nedeniyle.
5- EDEBİYAT ÖDÜLÜ:
Kâmuran ŞİPAL
“Dua Çiçeği” adlı romanıyla.
6- SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:
Turan AKINCI
“Beyoğlu: Yapılar, Mekânlar, İnsanlar (1831-1923)” adlı eseri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Büşra SANAY’ı “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
7- FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI
“Su-Gazı Değişimi Sürecinin Isı Değiştiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlı eseri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. Cem SEVİK’i “İki Boyutlu Petek Yapıların Örgü Termal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Grafen, h-BN, h- MoS2 ve h-MoSe2” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
8- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Doç. Dr. Özgür ÖKTEM
“Endojen c-Jun N-terminal Kinaz (JNK) Aktivitesi: Normal ve Malign Granüloza Hücreleri Arasındaki Sınır” başlıklı çalışması nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE’yi “Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde ‘Murin’ Sialidaz Neu3 GM2 Yıkımını ve Bypass’ı Kolaylaştırır” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.
9- SPOR ÖDÜLÜ:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı
"Avrupa Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” olması nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı “FIVB Voleybol Milletler Ligi Dünya 2.si” olması nedeniyle övgüye değer gördü.
TGC KURUCU BAŞKANI SEDAT SİMAVİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ (1896 – 1953)
Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdulhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "HANDE" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “PENÇE”, “CASUS” ve “ALEMDAR VAKASI” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “DİKEN” ve “İNCİ” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21.7.1920'de “DERSAADET” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “PAYİTAHT”, “GÜLERYÜZ” izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık “YEDİGÜN” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “HÜRRİYET” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.
Seçici Kurullar’da kimler yer aldı:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
RADYO VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ:
1- Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci)
2- Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni)
3- Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu Muhabiri)
4- Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
5- Dr. Öğr. Üyesi Erkan OYAL (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
6- Doğan ŞENTÜRK ( Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni)
7- Celal TOPRAK (Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı)
8- Dr. Recep YAŞAR (TRT Strateji Uzmanı, İletişimci)
9- İhsan YILMAZ (TRT Haber İstanbul Haber Müdürü)
KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
1- Ercan AKYOL (Milliyet Gazetesi Çizeri)
2- Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Çizer, Grafik Sanatçısı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi)
3- Piyale MADRA (Çizer, Grafik Sanatçısı)
4- Kamil MASARACI (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri)
5- Akdağ SAYDUT (Çizer)
EDEBİYAT ÖDÜLÜ:
1- Eray CANBERK (Şair, Çevirmen)
2- Metin CELÂL (Yazar, Eleştirmen)
3- Faruk DUMAN (Yazar)
4- Nursel DURUEL (Yazar)
5- Doğan HIZLAN (Eleştirmen)
6- Ahmet ÖZDEMİR (Yazar)
7- Hilmi YAVUZ (Şair)
SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Taner BERKSOY (Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı)
2- Gülseren ERGEZER GÜVER (Gazeteci)
3- Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
4- Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog)
5- Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü)
6- Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
7- Prof. Dr. İlter TURAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)
FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Taylan AKDOĞAN (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi MühendislikTemel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)
2- Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi KimyaBölümü Öğretim Üyesi
3- Prof. Dr. Türkan HALİLOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
4- Prof. Dr. İlhan İKEDA (Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi)
5- Prof. Dr. Sedat ÖLÇER (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bolümü Öğretim Üyesi)
6- Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
7- Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Yer Bilimci - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Özdemir AKTAN (Genel Cerrah)
2- Prof. Dr. Selim BADUR (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim DalıE. Öğretim Üyesi)
3- Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU (Göz Hastalıkları Uzmanı)
4- Prof. Dr. Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AnabilimDalı Başkanı)
5- Prof. Dr. Gökhan DEMİR (Tıbbi Onkoloji Uzmanı)
6- Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon HastalıklarıBölümü Başkanı)
7- Prof. Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
8- Sibel GÜNEŞ (TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın Yönetmeni )
9- Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks HastalıklarBölümü Başkanı)
SPOR ÖDÜLÜ:
1- Mert AYDIN (Spor Yazarı)
2- Gürcan BİLGİÇ (Sabah Gazetesi Spor Yazarı)
3- Şenes ERZİK (UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı )
4- Attila GÖKÇE (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı)
5- Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü)
6- Uğur VARDAN (Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı)
7- Esat YILMAER (Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı)
1- GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
Çiğdem TOKER
Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayınlanan, “Kamu İhalelerinde Davet Yöntemi” başlıklı tematik köşe yazıları nedeniyle.
2- RADYO ÖDÜLÜ:
Yavuz OĞHAN
RS FM’de 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Yavuz Oğhan’dan Bide Bunu Dinle-Nazlı Ilıcak’ın Oğlu Mehmet Ali Ilıcak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlı radyo programı nedeniyle.
Seçici Kurul ayrıca, Gizem ARAS’ı TRT Radyo 1’de 6 Ocak ve 17 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Beşik (1 ve 7. Bölümler)” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.
3- TELEVİZYON ÖDÜLÜ:
Haber: Emre İZKÜBARLAS – Ferhan GÜLER
Fox TV'de 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yayınlanan “Hastane Var Doktor Yok – Taşımalı Sağlık Sistemi” adlı haberleri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca,
Emrullah ERDİNÇ’i Kanal D Televizyonu’nda 3 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Avukata Karakolda ‘Dayak’ İddiası” adlı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.
Belgesel: Yağız ŞENKAL
NTV’de 5-7 Ocak ve 8 Mart 2018 tarihlerinde yayınlanan “Güncel Dosya: Kadın Cinayetleri” adlı belgeseli nedeniyle.
4- KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
Sefer SELVİ
Evrensel Gazetesi'nde çizdiği “Güncel Siyasi” karikatürleri nedeniyle.
5- EDEBİYAT ÖDÜLÜ:
Kâmuran ŞİPAL
“Dua Çiçeği” adlı romanıyla.
6- SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:
Turan AKINCI
“Beyoğlu: Yapılar, Mekânlar, İnsanlar (1831-1923)” adlı eseri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Büşra SANAY’ı “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
7- FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI
“Su-Gazı Değişimi Sürecinin Isı Değiştiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlı eseri nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. Cem SEVİK’i “İki Boyutlu Petek Yapıların Örgü Termal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Grafen, h-BN, h- MoS2 ve h-MoSe2” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
8- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
Doç. Dr. Özgür ÖKTEM
“Endojen c-Jun N-terminal Kinaz (JNK) Aktivitesi: Normal ve Malign Granüloza Hücreleri Arasındaki Sınır” başlıklı çalışması nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE’yi “Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde ‘Murin’ Sialidaz Neu3 GM2 Yıkımını ve Bypass’ı Kolaylaştırır” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.
9- SPOR ÖDÜLÜ:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı
"Avrupa Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” olması nedeniyle. Seçici Kurul ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı “FIVB Voleybol Milletler Ligi Dünya 2.si” olması nedeniyle övgüye değer gördü.
TGC KURUCU BAŞKANI SEDAT SİMAVİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ (1896 – 1953)
Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdulhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "HANDE" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “PENÇE”, “CASUS” ve “ALEMDAR VAKASI” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “DİKEN” ve “İNCİ” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21.7.1920'de “DERSAADET” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “PAYİTAHT”, “GÜLERYÜZ” izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık “YEDİGÜN” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “HÜRRİYET” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.
Seçici Kurullar’da kimler yer aldı:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:
- Pınar AKTAŞ (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü)
- Niyazi DALYANCI (Gazeteci – Yazar)
- Sedat ERGİN (Hürriyet Gazetesi Yazarı)
- Orhan ERİNÇ (Gazeteci - Yazar)
- Tuğrul ERYILMAZ (Gazeteci)
- Hakan GÜLDAĞ (Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
- Vahap MUNYAR (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)
- Ayşe ÖZEK KARASU (Habertürk Yazarı)
- Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)
RADYO VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ:
1- Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci)
2- Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni)
3- Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu Muhabiri)
4- Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)
5- Dr. Öğr. Üyesi Erkan OYAL (Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
6- Doğan ŞENTÜRK ( Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni)
7- Celal TOPRAK (Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı)
8- Dr. Recep YAŞAR (TRT Strateji Uzmanı, İletişimci)
9- İhsan YILMAZ (TRT Haber İstanbul Haber Müdürü)
KARİKATÜR ÖDÜLÜ:
1- Ercan AKYOL (Milliyet Gazetesi Çizeri)
2- Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Çizer, Grafik Sanatçısı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi)
3- Piyale MADRA (Çizer, Grafik Sanatçısı)
4- Kamil MASARACI (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri)
5- Akdağ SAYDUT (Çizer)
EDEBİYAT ÖDÜLÜ:
1- Eray CANBERK (Şair, Çevirmen)
2- Metin CELÂL (Yazar, Eleştirmen)
3- Faruk DUMAN (Yazar)
4- Nursel DURUEL (Yazar)
5- Doğan HIZLAN (Eleştirmen)
6- Ahmet ÖZDEMİR (Yazar)
7- Hilmi YAVUZ (Şair)
SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Taner BERKSOY (Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDenizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı)
2- Gülseren ERGEZER GÜVER (Gazeteci)
3- Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
4- Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog)
5- Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü)
6- Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
7- Prof. Dr. İlter TURAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)
FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Taylan AKDOĞAN (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi MühendislikTemel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)
2- Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi KimyaBölümü Öğretim Üyesi
3- Prof. Dr. Türkan HALİLOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
4- Prof. Dr. İlhan İKEDA (Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi)
5- Prof. Dr. Sedat ÖLÇER (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bolümü Öğretim Üyesi)
6- Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
7- Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Yer Bilimci - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:
1- Prof. Dr. Özdemir AKTAN (Genel Cerrah)
2- Prof. Dr. Selim BADUR (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Bilim DalıE. Öğretim Üyesi)
3- Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU (Göz Hastalıkları Uzmanı)
4- Prof. Dr. Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AnabilimDalı Başkanı)
5- Prof. Dr. Gökhan DEMİR (Tıbbi Onkoloji Uzmanı)
6- Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon HastalıklarıBölümü Başkanı)
7- Prof. Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
8- Sibel GÜNEŞ (TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın Yönetmeni )
9- Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks HastalıklarBölümü Başkanı)
SPOR ÖDÜLÜ:
1- Mert AYDIN (Spor Yazarı)
2- Gürcan BİLGİÇ (Sabah Gazetesi Spor Yazarı)
3- Şenes ERZİK (UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı )
4- Attila GÖKÇE (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı)
5- Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü)
6- Uğur VARDAN (Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı)
7- Esat YILMAER (Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı)