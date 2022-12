The Banker’den İş Bankası’na “Yılın Bankası” ödülü Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen finans ve ekonomi mecraları arasında yer alan “The Financial Times” bünyesinde yayımlanan The Banker Dergisi tarafından “Türkiye’de Yılın Bankası” ödülüne layık görüldü.

02 Aralık 2022 Cuma 16:06