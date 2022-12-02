Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Başkanlar buluştu
Başkanlar buluştu
Kış lastiği başladı
Kış lastığı başladı
Erzurum’a üretim tesisi
Erzurum’a üretim tesisi
Astor Enerji rekor sürede 2 bin adet transformatör üretti
Üretimde rekor kırdı
Onlar tarımın sigortası
Onlar tarımın sigortası

The Banker’den İş Bankası’na  “Yılın Bankası” ödülü 

Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen finans ve ekonomi mecraları arasında yer alan “The Financial Times” bünyesinde yayımlanan The Banker Dergisi tarafından “Türkiye’de Yılın Bankası” ödülüne layık görüldü. 

The Banker’den İş Bankası’na  “Yılın Bankası” ödülü 

2024 yılında 100. yılını kutlayacak olan Bankanın bu ödülü almasında; güçlü finansal performansı ile birlikte dijitalleşme ve inovasyon alanında müşteri için değer yaratma odaklı yenilikçi hizmet anlayışını sürdürmesi ve topluma dair üstlendiği inisiyatifler etkili oldu. 

Ödülü, Londra’da düzenlenen törende İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın aldı.

"Yılın Bankası"  ödülü;   uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak dünyanın birçok ülkesindeki bankaların değerlendirilmesi sonucunda belirleniyor. 120 ülkeden binin üzerinde başvuru yapılan ödülü kazananlar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından seçiliyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
The Banker’İş Bankası’The Financial Times
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1