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Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı

“Pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir”

Tıbbi cihaz sektörünün alacakları çözüme kavuşturulmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Pandemide fedakarca çalışan tıbbi cihaz sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden tahakkuk eden birikmiş alacaklarının ödenmesi, bu zor günlerde sektöre nefes aldıracak ve güç verecektir. Bu konuda hükümetimizin alacağı bir karar sektörü rahatlatacak ve pandemi sürecinde daha çok ihtiyaç duyduğumuz yerli tibbi yatırımlara büyük cesaret verecektir.” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Avdagiç, tıbbi cihaz ve malzeme üreten ve tedarik eden firmaların kamudan alacaklarının 15 milyar lirayı bulduğunu belirterek, bu ödemelerin yapılmasının sektörün yerlileşme çabalarına da güç vereceğini kaydetti. Avdagiç, “Sağlık sektöründeki firmalar, ödemelerin yapılmaması halinde, pandemi sürecinde yüzümüzü ağartan işletmelerin ayakta durmakta zorlanacaklarını ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

- “Eylülde başlayacak geri ödemeler firmaları zorlayacak”

Avdagiç, firmaların pandemi sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlandıklarını, geri ödemelerin Eylül ayında başlayacağını ve bu geri ödemelerin sektörü ve firmaları zorlayacağını ifade etti.

Şekib Avdagiç, "Tıbbi cihaz endüstrimiz, MR'dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda hizmet sunuyor. Kovid-19 sırasında da şahit olduk ki bu sektörümüz, sağlık hizmetlerinin etkin, kesintisiz ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi için üzerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktadır.
İnanıyoruz ki kamuya tedarik yapan firmalara taahhüt edilen ödemelerin yapılması, firmalarımızın nakit akışına ciddi katkı yapacağı gibi hükümetimizin de desteğiyle yürüttüğümüz yerlileştirme yatırımlarına ciddi bir katkı verecektir” diye konuştu.

Avdagiç, en az 2 ya da 3 bölgede tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturulması önerisini de getirerek, "Bu OSB'lerdeki şirketlerin teşvik edilmesi önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

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