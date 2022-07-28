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TİM'in yeni Genel Sekreteri belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni Genel Sekreteri Bilal Bedir oldu. Geçmişte TRT’de (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) Direktör Yardımcılığı, TRTWorld İngiltere Büro Şefi ve Reklam Daire Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Bilal Bedir, son olarak da İhracatı Geliştirme A.Ş.’de (İGE A.Ş.) destek birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

TİM'in yeni Genel Sekreteri belli oldu

Bilal Bedir’in Özgeçmişi

1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2007’de mezun olduktan sonra iş hayatına Reckitt Benckiser’de Satış Temsilcisi olarak başlamıştır. Aynı şirkette çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2015’te TRT’de (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) Direktör Yardımcısı olarak görev almış 2016-2017 arasında Londra’da TRTWorld’ün İngiltere Büro şefi olarak çalışma hayatına devam etmiştir. Ardından İstanbul’a dönerek TRT’nin 2020-2021 döneminde Reklam Daire Başkanlığı rolünü üstlenmiştir.

Bilal Bedir, son olarak İhracatı Geliştirme A.Ş.’de destek birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İyi derecede İngilizce, orta seviyede Arapça ve Almanca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Bilal Bedir’in ÖzgeçmişiTürkiye Radyo Televizyon KurumuTRTWorld İngiltere Büro ŞefiTürkiye İhracatçılar MeclisiTİM
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