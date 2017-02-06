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Timberland’e yeni pazarlama müdürü

Lee, Wrangler, The North Face, Vans ve Reef gibi markaları bünyesinde bulunduran VF Corporation Türkiye ofisinde Timberland’in Pazarlama Müdürlüğü'ne Zeynep Orcan Savun getirildi.

Timberland’e yeni pazarlama müdürü

Lee, Wrangler, The North Face, Vans ve Reef gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran VF Corporation Türkiye ofisinde Timberland’in Pazarlama Müdürlüğü görevine Zeynep Orcan Savun getirildi.
Savun, Amerika’nın en önemli outdoor/lifestyle ayakkabı üreticisi Timberland’in, Türkiye pazarlama operasyonunu, ülkemizdeki gelecek projelerini ve uzun dönem stratejilerini yönetecek.

1979 doğumlu olan Zeynep Orcan Savun, Saint Benoit Fransız lisesinden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde lisans eğitimini tamamladı.,

Medya sektöründe farklı pozisyonlarda görev alan Zeynep Orcan Savun, Maya İletişim’de Marka Müdürü ve Editör olarak göreve başladı. Ardından Cosmopolitan dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Savun, 2008 yılında NTV’de yapımcılık görevini üstlendi.

2011 yılında Doğuş Yayın Grubu bünyesinde kurulan enmoda.com Halkla İlişkiler ve Prodüksiyon Müdürü pozisyonuna atanan Savun, son olarak 2012-2016 yıllarası arasında C&A Türkiye Reklam, Halkla İlişkiler ve Etkinlik Müdürlüğü görevini yürüttü. 
 
 

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TimberlandPazarlama Müdürü
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