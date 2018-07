TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TİM Başkanı Gülle’ye kutlama ziyareti Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’yi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gülle ve Hisarcıklıoğlu, ortak hedef olan ülke ekonomisinin daha da gelişmesi için birlikte mücadele edeceklerini söyledi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. On yedi yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret, iki kurumun yeni dönemde ortak projeler gerçekleştireceğinin sinyallerini verdi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada Türkiye’nin ihracatının artırılması açısından TİM’e çok büyük bir görev düştüğünü belirterek, “Önümüzdeki dönemde yeni hükümetin programında zaten ihracat odaklı büyüme yer alıyor. İsmail Gülle’nin ve arkadaşlarının, yeni heyecanla en iyisini yapacağına kalpten inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak TİM ile beraber olup, birlik ve beraberlik içeresinde hedeflere ulaşma konusunda her zaman çalışacağımızı bildiriyorum” dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıkıoğlu’nun büyük bir nezaket gösterdiğini dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle de kurumlar arasındaki iş birliğini en iyi şekilde geliştirip, tüm güçleri ile ülke hedeflerine ulaşma konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. İsmail Gülle, “Türkiye sanayisinin, Türkiye ihracatının ve ekonomisinin gelişmesi için her iki kuruma da önemli görevler düşüyor. Sayın Başkanın ziyareti bu anlamda büyük önem taşıyor. Kendisine teşekkür ederim. TİM olarak TOBB ile birlikte aynı hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.