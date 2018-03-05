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TOGED'de Metin Demirkol dönemi başladı

eçtiğimiz hafta İstanbul’da, Tiramisu stüdyosunun ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği genel kurul toplantısında derneğin İstanbul temsilciliğine NAR Club Genel Başkanı Metin Demirkol seçildi.

TOGED'de Metin Demirkol dönemi başladı
Metin DEMİRKOL, erken yaşta internet girişimciliğine başlamış ve uzun yıllar pek çok web projesine imza atmış bir oyun geliştiricisi. 2011 yılında kurduğu, mobil platformlar için oyun geliştiren NAR Club bünyesinde halen genel müdür olarak görev yapmakta.

Narcade, Choochoo ve Anatomicus markalarını bünyesinde barındıran NAR Club, bu zamana kadar ürettiği oyunlarla ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine erişmeyi başardı. En popüler oyunlarından biri olan Farm Bubbles, halihazırda 5 milyon kullanıcıya sahip ve geliştirilmeye de devam ediliyor.

Demirkol, TOGED İstanbul temsilcisi seçilmesiyle ilgili düşüncelerini, “Ülkemiz adına her geçen gün önemi artan oyun ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayan TOGED’de görev almak benim adıma oldukça gurur verici. Ülke ihracatına önemli faydalar sağlayan sektörümüzün daha da gelişmesine katkı sağlamak için elimden gelen tüm desteği göstereceğim,” sözleriyle dile getirdi.

Kendisine bu önemli görevde başarılar diliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
TOGEDTürkiye Oyun Kurucuları DerneğiMetin Demirkol
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