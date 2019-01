TOPRAKLARIMIZIN ALTI SERVET DOLU İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) aracılığıyla "Hayatımız Maden 2” Çalıştayı 17 – 19 Ocak 2019’da Antalya’da düzenlendi. Çalıştayda madenin önemi ve hayatımızdaki yeri konuşuldu.

Jelis Pirana yazıyor - İstanbul Maden İhracatçıları Binliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, çalıştayın ardından basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda madenin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgiler verdi. Maden hakkında temel konulara değinen Dinçer, sektörün gelişmesi için nasıl çalışmalar yapılması gerektiğini de açıkladı.



DOLOMİT, 4.500 DOLARDAN SATILIYOR



Dinçer, "Türkiye'de çok fazla kaynak ve çeşit var. En pahalı taş Marmara'dan çıkan dolomit. Tonu 4.500 dolara satılıyor. Dolomit daha gevrek, işlemeye zor bir taş. Eski yıllarda kırıp öğüterek endüstriyel hammadde olarak kullanılmış. Son yıllarda da dolomit fiyatları patlamış durumda. Dolomit yapıdaki (spider) beyaz üzeri kırmızı damarlı mermeri örneğin Hindistan tercih eder. En ucuzu budur. Tonu 300 ila 500 dolar arası tercih edilir. Sonra 700 ve 1000 TL arasında ebat büyüklük ve rengine göre değişir” dedi.



İŞLENMİŞ MERMERLE DÜNYA PAZARI YOLU



Türkiye’de ciddi kaynak ve renk çeşidinin olduğunu bildiren Dinçer, hem blok hem de işlenmiş mermer satışının yüksek olduğunu vurguladı. Dinçer, “Dünya üzerindeki pek çok ülke, İran, İtalya, Yunanistan, İspanya’dan blok mermer satın alıyor. Biz de blok mermer satmazsak bu pazarlara işlenmiş mermerle girme şansımız yok. Mermer bir sanayi hammadesi değil, bir dekoratif yapı malzemesidir. En fazla satılması ve işlenmesi gereken üründür. Mesela ABD Kongresinde Elazığ vişne kullanıldı. Vatikan’da kullanıldı. Lahey’deki uluslararası mahkemede kullanıldı. San Marco (Venedik) Katedralinin içinde Marmara mermeri kullanıldı” diye konuştu.



ÜRÜN ÜLKE İÇİNDE DÖNÜYOR



Maden ihracatının artmamasının kötü bir durum olmadığını vurgulayan Dinçer, ürünün ülke içinde sanayide kullanılıyor olduğunu anlattı. Doğal taş ve maden ihracatını arttırmanın öneminden bahsederken, ihracatın artmamasının olumlu olabileceğini belirten Dinçer, şunları söyledi: “Çünkü bu üretilen malzemenin Türkiye içerisindeki sanayide kullanılmak üzere işlemden geçiyor olması demektir. Ki bu da büyük bir katma değer sağlar. Bakır ihracatında bu sene yüzde 50 düşüş görünüyor. İhracatta geçen sene 240 milyon dolar olan bakır ihracatı bu sene 120 milyon dolar oldu. Neden bu şekilde? Çünkü bir tesis çıkarttığı bakırı artık kendisi işliyor, dışarı satmıyor ve sanayide kullanıyor. Dolayısıyla her ürüne tek tek bakıp incelemek lazım. Doğal taşta yüzde 14 düşüş var. Diğer madenlerde ve metalik madenlerde üretim artarken dünya piyasa fiyatları düştü. Maden ihracatında doğal taş dışında belki de hedef olmamalı. Üretim artırma hedefi olmalı. Kendi sanayilerinizi geliştirirseniz Türkiye’de kullanabiliyor olursunuz.”



TÜRK DOĞAL TAŞI DÜNYA’YA AÇILIYOR



Türkiye’nin adını duyurmak için yaptıkları çalışmalardan bahseden Dinçer, müşteri kitlesi, tasarım haftaları gibi etkinliklerde, sanat fuarlarında yer aldıklarını belirtti. Dinçer, “Mimarlık ofisleriyle yurtdışında New York’ta mimarlarla danışmanlık anlaşması yapıyoruz. New York’taki mimarlara faaliyetleri içinde yer almak, mimarlık ofislerindeki kütüphanelerinde yer almak üzere bir anlaşma yapmak üzereyiz. New York’ta mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız. Turkish Stone markasıyla mimarlık ofislerine, kütüphanelerine doğal taş kitaplarımızı koyacağız. İlkini ABD New York’tan başlatacağız. Türkiye tanıtım grubundan bu iş için bütçe desteği alıyoruz. Ancak biz yoğunluklu kendi bütçelerimizle ilerliyoruz. Türk doğal taşını dünyaya tanıtıyoruz” dedi.



TAŞLAR 5 BİN DOLAR



Türkiye’nin rezervlerinin zenginliği ve yüksek kaliteden bahseden Dinçer, taşların hem çok iyi hem de düşük fiyatta olabileceğine vurgu yaptı. Dinçer, düşük satılanların da kendi pazarı olduğunu söylerken, satış yapılan ülkeler arasındaki farkı da şöyle anlattı: “Geliri yüksek olan ülke ile Afrika’ya mal satmak birbirinden farklı. Cezayir’e satacağınız ürün daha düşük olabilir. Ama biz taşımızın plakasına hep 100 dolar desek, bu az satış yapmak anlamına gelir. Şu anda her çıkarttığımız taşı satıyoruz. Taş zaten talep görüyorsa onu ucuza satması söz konusu olamaz. En ucuz satılan taşımız blok halinde 150, en pahalısı 5 bin dolar. Türkiye’nin büyük projelerinde mermer kullanılmasını istiyoruz. Granit de olsun ama bizim ürünümüz olsun. İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’nda Marmara mermeri var. Oralardaki dokuya Marmara mermeri kullanmak lazım.”



UZAY MEKİĞİ ÜRETİYORSANIZ BOR KIYMETLİ OLUR



Dinçer, borda 1 milyar dolara yakın ihracatının 270 milyon dolarını sadece maden sektörünün oluşturduğunu bildirdi. Fakat borun kullanılması ve değerli olmasının güçlü sanayiye bağlı olduğunu belirtti. Dinçer, borun bir hidrojen yakıtı olduğunu dolayısıyla hidrojen yakan araçların piyasada olmasıyla bora ihtiyac duyulacağı ve onu kullanılacağını da ekledi. Dinçer borun güçlü sanayiyle ilişkisini açıklarken, “Uzay mekiği üretiyorsanız bor kıymetli olur” ifadelerini kullandı.



MADEN, İNŞAATIN DA TEMELİ



Hayatımız Maden 2 Çalıştayında ilk oturum BloombergHT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın yönetiminde yapıldı. Akademisyenler katılımcılara madenciliğin yapı taşları hakkında bilgi verdi. Türkiye Madenciler Derneği Üyesi, Maden Yüksek Mühendis Doç. Dr. Suha Nizamoğlu “Altın rezervlerimizin değeri 200-300 milyar dolar. Bunları çıkarıp işlememiz lazım” sözleriyle altın madenlerinin önemine dikkat çekti.

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Muhterem Köse madenin inşaat sektörü alanındaki yerine dikkat çekti. “Dünyada 2017’de 72 milyar ton maden üretildi. Parasal değer olarak; maden 900 milyar dolar, kömür 400 milyar dolardan fazla, 2.1 milyar dolar da petrol ve enerji. Ülkeler kişi başına düşen milli gelirleri kadar maden tüketiyorlar. Milli gelirin yüzde 7-8’ini oluşturan 75 milyar dolarlık inşaat sektörünün yüzde 70-80’lik kısmını maden sektörü sağlıyor.” diye konuştu.



ÇİN, DENGELERİ DÜZELTTİ



Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk; “Çin büyümesini tamamladı. Artık maden ürünleri fiyatlarında eskisi kadar yüksek fiyatlar beklemeyin. Planlarınızı buna göre yapın” konuşmasıyla madencileri fiyatlar konusunda uyardı. Oturumda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal dünya madenciliğini ve Türkiye’nin bu sektördeki yeri ve konumunu anlattı.



HAYATIMIZDA MADEN



Çalıştaydaki diğer panellerde de madenin ve madenciliğin hayatımızdaki yerine değinen sunumlar yapıldı. Çalıştaydaki birçok paneli GazeteEkonomi Yazarı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak yönetti. Toprak’ın yönetimindeki panellerdeki çok özel ayrıntıları çalıştaya ilişkin diğer haberimizde sizlere aktaracağız.