TOSBİ’den sanayicilere yatırım çağrısı

Ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırım ivmesini kaybetmeyen Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilere yatırım çağrısı geldi. Zor şartlarda yapılan yatırımların sanayicilere yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çeken TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, “Sanayicilerimizi alt yapısı hazır, lojistik avantajlara sahip olan bölgemizde yatırıma davet ediyoruz” dedi.



Yeni isimlerle güçlenen TOSBİ Müteşebbis Heyet Temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi görevlerini tamamlayan İbrahim Gökçüoğlu, Hüsamettin Ekmekçioğlu, Gülçin Güloğlu, Mehmet Karahaliloğlu’na teşekkür plaketleri verildi. Görev süresi dolmadan vefat eden Merhum Kürşad Yuvgun için hazırlanan plaket de Ailesine takdim edildi. TOSBİ’nin yeni Müteşebbis Heyet Üyeleri ise Hasan Küçükkurt, Atınç Abay, Atilla Sevinçli, Nihat İtmeç, Barış Ekmekçioğlu, oldu.

Ülke sanayisine hizmet

Toplantının açılışında konuşan TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, yenilenen müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar bölgeye hizmet eden sanayici arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Akdaş, “Türkiye’de sanayicilik çok zordur. Büyük özveri ister. Sanayicilerimiz kendi işleri ile birlikte bölgelerine de katkı sağlamak için OSB yönetimlerinde görev alıyorlar. Zaman ve emek harcıyorlar. Ülke sanayimizin gelişmesi için bir her şeye rağmen yılmadan çalışacağız. Ülkemize katma değer ve istihdam sağlamak için gayret göstereceğiz” dedi.

Yatırımcıya davet

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de yaptığı konuşmada ekonomide iniş çıkışların yaşandığı bir dönemde olduklarına dikkat çekerek, bu dönemde de sanayicilerin yatırımdan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Bu tür dönemlerde yatırında daha iyi fırsatların oluştuğuna işaret eden Gürler, “Bölgemizde halen 65 firma üretim yapıyor. Birçok yerli ve yabancı firmada yeni yatırımlarını gerçekleştiriyor. Biz bölgemizde yeni sanayicileri de davet ediyoruz. Bölgemiz birçok avantaja sahip. Bu avantajları ve ekonomide sıkıntı yaşanan dönemdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen sanayicileri bölgemize bekliyoruz. Biz Bölge Yönetimi olarak sanayicilere her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Avantaj çok

Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösterecek firmalar için Bölgelerinin üretim merkezlerine çok yakın olduğunu bunun da büyük bir avantaj olduğuna işaret eden Gürler, şöyle konuştu: “ Bölgemizdeki mevcut firmalarımız iç ve dış piyasaya önemli üretimler gerçekleştiriyor. Biz de altyapımızı çok büyük ölçüde tamamlamış bir OSB olarak sosyal donatı alanlarımızı daha da güçlendirerek sanayicimize ve bölge çalışanlarımıza en iyi hizmeti sunmak için projelerimize devam ediyoruz. Yenilenen müteşebbis heyetimizle birlikte daha yeni projelere de imza atacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.