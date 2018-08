TOSİAD'da cesur bir başkan

Saniye Mert. Ama herkes onu Semra olarak tanıyor. Yıllardır bu isimle yerleşmiş insanların aklına. Nüfusta ismi Saniye olmasına rağmen göbek adı olan Semra’yı sevmiş insanlar ve hem bu isimle seslenmişler. 1971 yılında İstanbul, Merter’de dünyaya gelmiş. Aile kütüğü ise Reşadiye’de. Üniversitede iktisat okuduktan sonra mastırını İstanbul Üniversitesi Dış Ticaret alanında yapmış. 2 çocuk annesi. 26 ve 13 yaşında iki erkek evlat sahibi. Bir de kitabı var. Ve çok güzel bir projesi. Cesaret isteyen, dünyada da eşi benzeri olmayan bir ticari faaliyet hazırlığı içinde. TOSİAD’ın başkanı da olan Semra hanımla dernek ve ticaret hayatı ile ilgili konuştuk.



Gümrük Müşavirliğine nasıl başladınız? Yaşadığınız zorluklar neler oldu?

Türkiye pazarında Gümrük Müşaviri olarak firmanızı nerede görüyorsunuz?

Yeni bir yıla girdik. 2018’de kendi pazarınızı nasıl görüyorsunuz? Neler bekliyor sizleri?

Ne yapacaksınız? Hayaliniz nedir?

Biraz da TOSİAD’dan bahsedelim. Kurucusu olduğunuz bir yerin artık başkanısınız. Nasıl bir duygu bu? Sevinçleriniz ve endişeleriniz nelerdir? Yeni dönemde neler yapacaksınız?

25 yıldır Gümrük Müşavirliği işi ile uğraşıyorum. Tamamen tesadüfen başladım bu işe. Üniversite yıllarımda sekreter olarak çalışırken şimdi bu işte patronum. Mütevazilik edemeyeceğim bu işi başarı ile yürütüyorum . Kadın olarak çalışma hayatında olmak zor ama inanın bu sektörde kadın olmak daha da zor. Çok koşturmak gerekiyor, bütünüyle erkeklerin hakim olduğu bir sektör. Stresi bol. Bu sektörde kadın olarak kendinizi kabul ettirmeniz çok zor. Ama ben bunu başardım. Türkiye’de bu alandaki 3-5 kadından biriyim.Biz firma olarak her işi yapmıyoruz. Bir konuda uzmanlaştık ve o alanda hedefler belirledik. Biz makine konusunda bir numarayız. Özellikle 2.el ve Yatırım Teşvik konularında. Merkez İstanbul. İzmir, Mersin ve Ankara’da da ofislerimiz var. Her işi yapmıyoruz. Seçici davranıyoruz. Makine dediğiniz zaman herkesin söyleyeceği tek isim biziz. Bu alanda bir numara olduğumuz söylemek isterim. Çünkü tek alanda uzmanlaştık ve bu alanla ilgili her türlü donanıma sahibiz. Bu yüzden de biz artık müşteriye gitmiyoruz, müşteri bize geliyor. Biz özel bir iş yapıyoruz. Bizim gibi kendi alanında uzmanlaşan firmalar var. Sadece gıda da, tekstil de, otomobil de hizmet veren firmalar var. Bir de her sektörde hizmet verenler var. Bence bir alanda uzmanlaşan firmalar her zaman daha başarılı olur.Şu an Dünyada ve Türkiye’de farklı bir süreç var. Hepimiz bu süreci izliyoruz. Dövizde sürekli bir dalgalanma var. Yatırım yapmak için herkes beklemede. Ama biz Çılgın Türkler yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz her şartta bunu yapıyoruz. Bir Avrupalıya bunu anlatsanız güler. Bu sene biz de firma olarak farklı bir atılım, girişim içindeyiz. Uzun zamandır bunun araştırmasını yapıyoruz. Fakat bunu tek başımıza değil de büyük bir firmayla birlikte yapmak istiyoruz.Makineye özel antrepo yapacağız. En az 100-150 bin metrekarelik bir alanda sabit ve sürekli bir fuar hizmeti olacak. Normal gümrüklü saha gibi ama gümrüklü saha standartlarında olmayacak. Memur kontrolü olmayacak, vergi yükü olmayacak. İnsanlar benim Global Teminat’ımla bu hizmeti alacak. Tek şart makineleri benim depoma getirecek. Ben depo hizmeti vereceğim. Yani depoculuk yapacağım. Makinenin temizliğini yapacağım. Zaten makineyi getiren firma bunu yaptıracak. Bunu ben yapacağım, bunun ücretini ödeyecek. Bir showroom vereceğim, makinelerini sergilesin, satsın. Sürekli bir fuar alanı gibi düşünebilirsiniz. Bir başka alanda leasinglere vereceğimiz hizmet olacak. Leasingler için yeddiemin olacak bir yer sağlayacağım. Getirip makineleri buraya bırakabilecekler. Hatta anlaşabilirsek ben o makineleri konsiye alıp satabilirim. Satana kadar da ben firmadan antrepo hizmetinden, gümrükleme hizmetinden, bakım hizmetinden para kazanırım. Yani aslında ben hizmet satacağım. Hedef bu işi yapan bütün makinecileri bir araya toplamak. İsmi de MakinePort olacak. Ben gümrük ayağını bildiğim için ve makineyle yıllardır haşır neşir olduğum için o insanların neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Oradaki açığı görebiliyorum. Şu anda birçok antrepo var. Hepsi paletli. Ama makineye göre dizayn edilmiş bir depo yok. Ya da alet edavatları yok. Vinçleri yok. Bu işi bilen özel elemanları yok. Ben bunu yurtdışında da araştırdım. Böyle bir hizmeti veren bir yer yurtdışında da yok. Bir yıl boyunca ben firmayı kendi şartlarımdan, kendi imkanlarımdan faydalandırmış olacağım. Bunu farklı bir şekilde vereceğim. Devlet değil de özel sektör olarak vermiş olacağım. Bir nevi serbest bölge olacak. Ama devletin bürokrasisi olmayacak. Serbest bölgeye gitseniz vergi yükünüz var, ikincisi giriş çıkış fonu ödüyorsunuz. Serbest Bölge diye 1 liralık yere 10 lira ödüyorsunuz. Oradan bir çöpü bile atsanız beyan etmek zorundasınız. Gümrüğü, muhafazası bir sürü denetimden geçiyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Kendi ofisiniz gibi, kendi yeriniz gibi kullanacağınız bir alan. Bu alanın üst katları ofis olacak. Bir tarafta da eğitim salonu olacak. Eğitim salonunda da eğitimler olacak, seminerler, konferanslar olacak. Kafetaryasından, eğitim salonuna, ustaların dinlenip duş alabilecekleri alanlara kadar her bölümü düşünüldü çizildi. Şu an start almak için bekliyoruz. Bittiğinde burası büyük bir kompleks olacak. Biliyorsunuz 3-5 yıla kadar İstanbul’a tırların girmesi yasaklanacak. En yakın bölge Tekirdağ. Tekridağ’a bir de liman yapılacak. Bir düşünün böyle bir yer, böyle bir alanda hizmet verirse ne kadar başarılı olacaktır. Ama biz bunu tek başımıza yapamayız. Ancak büyük kurumsal bir firmayla; KOÇ gibi, SABANCI gibi bir firma ile bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu inovatif bir proje.TOSİAD’ın ilk adımları benim ofisimde atıldı. Fakat ben ailevi nedenlerden biraz uzak durmak zorunda kaldım. Tekrar başladığımda baktım ki çok kapalı kalmışız. Başka TOSİAD’lar kurulmuş. Bu bizim eksikliğimiz. Birlikte olmamız gerekirken ayrışmışız. Benim başkan olmak gibi bir derdim yoktu. Yönetim kurulumuzun da öyle. Hepimiz işi gücü olan insanlarız. Burada olmak demek; zamanınızın bir bölümünü, iş gücünüzü ve paranızı buraya harcamak demek. Ama madem buradayız, Derneğimize en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Bu derneğin hedefi birkaç öğrenciyi okutmak olmamalı. Biz iş adamları olarak, vakıflar olarak bunu zaten yapıyoruz. Asıl hedef iş adamlarına, iş dünyasına faydalı olabilecek fikirler, projeler üretmeliyiz. Sonuç olarak TOSİAD’ın sürekli bir gelire ihtiyacı var. Bunun içinde farklı projelere ihtiyaç var. Daha yönetim kuruluna sunmadım ama benim bir iki önerim var. Bunlardan ilki bir festival düzenlemek. Ama bunu TOSİAD olarak profesyonel bir ekibe vermek. Bu festivalde Tokat’a ait ürünlerin tanıtımı profesyonel bir şirket tarafından yapılacak. Katılım bu şirket tarafından sağlanacak. Elde edilen gelir TOSİAD’ın olacak. İkincisi ise bir defile. Vakfın bir projesi olan Zeynep Kartal moda defilesini vakıfla birlikte yapacağız. Zeynep Kartal İngiltere’de ünlü bir modacı. Burada İstanbul’da Çırağan gibi lüks ve güzel bir mekanda bu defileyi yapacağız. Yine elde edilen gelirin bir bölümü TOSİAD’ın olacak.Üçüncü olarak da derneğe bir mülk edineceğiz. Ama bu mülk turistik bir yerde, uluslararası hizmet verebilecek mistik havası olan bir yer olmalı. Mesela; Eyüp Sultan, Sultanahmet, Balat, Fatih gibi bir yer olmalı. Buralarda otantik bir köşk olabilir. Paramız yok bunu nasıl satın alacağız? Belediyeden indirimli alabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Yönetim Kurulundaki Gıda Sektöründen bir firmaya “gel kardeşim buraya bir kafeterya yap. On yıllık kiranı bize ver. Hem derneğe jestin olsun hem de burayı sen işlet” deriz. Üst katıda restoran olacak. Yine aynı mantıkla on yıllık kirası peşin alınacak. O işletecek. Ara katlar otel olacak. Orası da bir işletmeye aynı şartlarda verilecek. Sonuçta binayı satın aldınız bile. Bir katını da Tokat ürünlerinin satıldığı, sanatının anlatıldığı bir lokal olacak. Bir tarafında da derneğin ve vakfın odası olacak.-Vakıfla birlikte omuz omuza hareket edeceksiniz.Evet. Vakıf şu açıdan önemli. Vakfa aldığınız yerleri satamıyorsunuz. Şimdi iyi niyetle biz bir yer satın aldık diyelim. Ama yönetim değişti. Başka birileri geldi. Bu mülkler elden çıkmasın, kalıcı olsun istiyoruz. O yüzden derneğin yanına TOSİAD Vakfı kurmak istiyoruz. Bir de bizden sonra ki nesli bir arada tutmak istiyoruz. Bunu içinde TOSİAD’ın içinde Genç İş Adamları Platformu kurmak istiyoruz.Küskünleri barıştırmak için buradayım. Güzel hedeflerimiz, farklı projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek için bir arada olmak zorundayız. Yıllardır dernekçilikte isteyen el olundu. İnsanlar bundan çok sıkıldı. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Biz veren el olmalıyız. Öyle bir zaman gelmeli ki insanlar TOSİAD ne yapıyor diye merak edip kendisi gelmeli. Buraya gelen yeni iş bağlantıları kurmalı, işiyle ilgili bilgiler alabilmeli, kendisinin ulaşamayacağı makamlara TOSİAD aracılığıyla ulaşmalı.Semra Hanıma bu güzel sohbetten dolayı teşekkür eder, başkanlığında ve iş hayatında başarılar dileriz.