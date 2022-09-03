Trendyol ile PepsiCo iş birliği

Trendyol, dünyanın en büyük yiyecek içecek şirketlerinden PepsiCo ile iş birliğine imza attı.

Trnedyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın en büyük yiyecek içecek şirketlerinden PepsiCo ile güçlerini birleştirdi. Sektörlerinde öncü iki şirketin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüketiciler PepsiCo ürünlerinden çıkan şifreleri, 'KazandıRio' uygulamasındaki kameraya okutarak ödül kazanabilecek ve ödülleri anında Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek.

- Ödüller, Trendyol Yemek ve Hızlı Market'te de geçerli

PepsiCo'nun FMCG sektöründe öncü olarak geleneksel promosyon ekosistemini dijitalleştirmek üzere hayata geçirdiği 'KazandıRio' uygulamasına tüketiciler kampanyalı kapakları, açma halkaları ve cips paketlerinden çıkan şifreleri uygulamanın kamerasıyla okutarak kazandıkları ödülleri görebiliyor.

Ödüllerini, Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştüren kullanıcılar çeklerini giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya, elektronik aletlerden spor ürünlerine kadar birçok kategoride diledikleri zaman harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market'te de kullanabiliyor.