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TSKB'nin Yeni Genel Müdürü Ece Börü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından ,Sayın Ece Börü’nün Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

TSKB'nin Yeni Genel Müdürü Ece Börü

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 12.08.2020 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamızın 12.08.2020 tarihli yönetim Kurulu Kararı ile; Bankacılık Kanunu gereğince gerekli yasal başvuru ve izinlerin tamamlanmasını takiben, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Sayın Ece Börü’nün Bankamız Genel Müdürü olarak atanmasına, Sayın Ece Börü’nün Genel Müdürlük vazifesine başlamasını takiben Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir” dendi.


1966 İstanbul doğumlu olan Ece Börü, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1989 yılında TSKB bünyesinde, Mali Kontrol Uzman Yardımcısı olarak başlayan Börü, 2000 yılında Mali Kontrol Müdürlüğü, 2006 yılında ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerine atandı. 1 Aralık 2013'te Genel Müdür Yardımcısı görevine terfi eden Börü, bu görevi süresince Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi, Mali Analiz ve Değerleme, Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri, Kredi İzleme, İnsan Kaynakları, Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim gibi departmanların sorumluluğunu üstlendi. Halen Kredi Tahsis, Özellikli Krediler, Kredi Analiz, Bütçe ve Planlama, Mali Kontrol departmanlarından sorumlu olan Börü, ayrıca TSKB’nin Sürdürülebilirlik Komitesi başkanlığı, TSKB Emekli ve Munzam Vakıfları Yönetim Kurulu başkanlığı ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığı ile 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren de Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

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TskbKAPYatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ece Börü
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