TÜGİAD ailesi Çeşme'de buluştu

Toplantının açılışında konuşan TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş, geleneksel Ege Buluşmaları’na pandemi sonrasında devam ettiklerini söyledi. TÜGİAD Genel Merkezi ve şubelerin katılımı ile yapılan toplantıda hem ekonomiyi değerlendirdiklerini hem de konusunda uzman ekonomist ve gazetecilerin sunumları ile Türkiye ve Dünya’daki gelişmelere projeksiyon tuttuklarını söyleyen Durmuş, “Her gün bir gelişmenin olduğu Türkiye ekonomisinin gündemini takip etmek hiç kolay değil. Bu sebeple bu tarz etkinlikler makro bir bakış kazanmak açısından büyük fayda sağlıyor” dedi.

Çevikel: “Başkalarının konuşmasını beklemek doğru değil”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de bir konuşma yaparak TÜGİAD üyelerine seslendi. TÜGİAD’ın genç iş dünyasının sesi olduğunu ve 36 yıldır Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir STK olduğunu söyleyen Çevikel, “Pandemide ara verdiğimiz Ege Şubesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de bir araya gelmekten çok mutluyuz” dedi.

Ekonomi ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Çevikel, “Son olarak çıkan yönetmeliğin bizleri zorlayacağını düşünüyoruz. Bulunduğumuz makamlar doğruyu söylemek ama aynı zamanda yanlışı da söylemeyi gerektiren bir makam. Başkalarının konuşmasını beklemek doğru değil. O sebeple her zaman fikrimizi, düşüncelerimizi söylemeye, uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gürlesel: “Türkiye büyümeyi tercih ediyor”

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Can Fuat Gürlesel ise “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler” sunumunu gerçekleştirdi. Dünyada parasal sıkılaşmanın olduğunu ve bunun 2022 ve 2023 boyunca devam edeceğine dikkat çeken Gürlesel, “Dünyada resesyon tehlikesi konuşulurken Türkiye’den parasal genişleme politikasına devam edeceği sinyallerini alıyoruz. Enflasyon mu büyüme mi noktasında büyümeyi tercih eden, enflasyon karşısında alım gücünü yükseltecek ücret artışlarına gideceğini söyleyen bir ekonomi yönetimi söz konusu. Bu da önümüzdeki süreçte yüksek enflasyon, yüksek ücret artışları ve yükselen döviz kuru sarmalının seçim dönemine kadar gideceğini gösteriyor” diye konuştu.

Hacır: “Garantili Yıkım Teorisi’nin sonuçları sahnede”

Gazeteci Gürkan Hacır ise “Tek Kutuplu Dünya’dan Çok Kutuplu Dünya’ya Geçişte Türkiye” sunumunu gerçekleştirdi. Rusya Ukrayna Savaşı’nı judo üzerinden yorumlayarak çok kutuplu Dünya’yı irdeleyen Hacır, “Judoda, doğru gücü doğru zamanda tatbik ederseniz sizden sıklet olarak güçlü rakibinizi mat edebilirsiniz. Rusya ile NATO arasındaki durumu bu şekilde de değerlendirebiliriz. Rusya NATO’nun gücü karşısında zayıf kalsa da doğru hamleleri yaparak AB ve NATO’yu köşeye sıkıştırabiliyor” dedi.

Dünyada nükleer güçler nedeniyle Garantili Yıkım Teorisi’nin bulunduğunu ve her iki tarafında yok olacağı bir teorinin sahnede olduğunu vurgulayan Hacır, “Bir nükleer savaşın kazananı olmayacağının garantisi üzerine yaratılmış bir teoridir Garantili Yıkım Teorisi. O sebeple dünyadaki savaşlar iki dev ülke arasında olmuyor, ya bir büyük bir küçük devlet arasında bir mücadele oluyor ya da vekalet savaşları ile bu mücadele yürütülüyor. Hiçbir zaman ABD Rusya veya Çin karşı karşıya gelmese de paravan devletler üzerinden bu mücadele sürdürülüyor, Rusya Ukrayna Savaşı’nda da bunu izliyoruz” diye konuştu.