TÜGİAD Ege Şubesi ile EBSO işbirliği yapacak

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeleri aktaran TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, ayrıca hazırlamış oldukları “Tüm Yönleriyle İzmir Ekonomisi Raporu”nu EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a sundu.



İkinci büyük iş merkezi



TÜGİAD Ege Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, İzmir'in 2030 yılında Türkiye’nin ikinci büyük iş merkezi olmasını hedeflediklerini ve bunun doğrultusunda ilk olarak inşaat toplantısını ve ondan bir sene sonrasında tarım panellerini düzenlediklerini anlattı ve yaklaşık bir ay önce ise küresel girişimcilik ve dijital dönüşüm toplantısını organize ettiklerinin altını çizdi. TÜGİAD Ege olarak özellikle gençlerin girişimciliğe soyunması için çaba gösterdiklerini ve bu amaç doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını söyleyen Yavaş, önümüzdeki projelerde EBSO ile de benzer çalışmalar yapmayı arzuladıklarını ifade etti. Sonrasında TÜGİAD Ege Şubesi’nin hazırlamış olduğu “Tüm Yönleriyle İzmir Ekonomisi Raporu” nu Ender Yorgancılar’a sunan TÜGİAD Ege Başkanı Yavaş, ayrıca EBSO seçimlerinde bir kez daha başkan seçilen Ender Yorgancılar’ı kutladı.



“Raporları muhatapları analiz etmeli”



TÜGİAD Ege Şubesi’nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO’nun kapısının her kesime açık olduğunu söyledi. Yorgancılar, TÜGİAD’a projelerinde her zaman destek verebileceklerini de belirtti. TÜGİAD Ege’nin hazırlamış olduğu İzmir raporunun önemli olduğunu söyleyen Yorgancılar, ''Bu tür raporların hazırlanmasının önemli olması kadar sonrasında yetkili mercilerin bu raporların gereğini yerine getirmesi de önemli. Bu raporun gerekli kurum ve kuruluşlar tarafından okunup, analiz edilmesi ve çıkan sonuçlardan istifade edilmesi gerek. Ancak bu şekilde İzmir'in geleceğine yön verebilir ve ilerleme kaydedebiliriz” dedi.