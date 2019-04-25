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Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu'ndan ayrılıyor mu?

Tuncay Özilhan, “ Yönetim kurulu başkanlığım devam ediyor. Bir müddet daha devam edecek ama tabii ki zamanı gelince bitecek" dedi.

Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu'ndan ayrılıyor mu?
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Para Dergisi'nin haberine göre; Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılıyormuş. Yerine kimin geleceği henüz belirlenmemiş. İki aileden birisi olabilirmiş. Tuncay Bey Onursal Başkan olarak devam edecekmiş. Bu bilgileri doğrudan konunun muhatabı Tuncay Özilhan’a sorduk. Özilhan, “Öyle bir planımız yok. Yönetim kurulu başkanlığım devam ediyor. Bir müddet daha devam edecek ama tabii ki zamanı gelince bitecek. Genel kurullar yapıldı. Değişiklik yok” dedi. 

Anadolu Grubu’nun temelleri 1950’de, Anadolu Grubu Onursal Başkanları Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı.  Bugün AG Anadolu Grubu Holding adıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve 80 bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün birçok uluslararası şirket ile ortaklıkları var. AB InBev, The Coca-Cola Company, McDonald’s, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, Honda, Landini, Cutrale gibi global devlerle ortaklığı var. Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Etap, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Anadolu Motor ve Anadolu Landini, Adel Kalemcilik, Anadolu Restoran İşletmeleri, AND Gayrimenkul gibi büyük şirketleri var. 2018 rakamları henüz paylaşılmadı. 2017’yi konsolide satışlarda 32.2 milyar TL ciro ile kapatmıştı. 2018 için 40 milyar TL’ye yakın bir rakam bekleniyor. Yüzde 51.35’i halka açık grubun kaptan köşkünde Tuncay Özilhan oturuyor. Geri kalan yüzde 48.65 de Özilhan ve Yazıcı Ailelerine ait. 
 

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