Tüpraş’ta, Emniyetli Çalışma İçin Robotlar da İş Başında

Dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında, enerji sektöründe yenilikçi ve öncü uygulamalara imza atan Tüpraş; içi petrol dolu, derin depolama tanklarında ve metrelerce yükseklikte bulunan ekipmanların periyodik kontrollerinde robotları çalıştırıyor. Artık Online Tank Robotik Kontrol Yöntemi ile depolama tankları servis dışı yapılmadan kontrol edebiliyor. Şirket, böylece iş süreçlerini emniyetli çalışma açısından daha da güçlendiriyor.

Robotlar, yüksekte çalışma riskini ortadan kaldırıyor

Metrelerce yukarılara ulaşan ekipmanların periyodik kontrolleri kapsamında, kaldırma ekipmanları veya yapı iskeleleri aracılığıyla insan gücüyle yapılan teknik kontroller görsel ve özel sensörler ile donatılmış robotlarca üstlenilerek; riskleri ortadan kaldıran emniyetli bir ortam sağlanıyor. Bu sayede normalde erişimi zor olan yüksekteki boru hatları ve ekipmanların kalınlıkları da kolaylıkla ölçülebiliyor.

Basınçlı Ekipmanların ve Depolama Tanklarının periyodik kontrolleri Robotik Uzaktan Görsel Muayene ile gerçekleşiyor

“Drone ile Uzaktan Görsel Muayene” yönteminde, robotik teknolojiler içerisinde özel donanımlı ve kullanım alanına özgü kontrol yazılımı bulunduran kapalı alan için tasarlanan bir drone kullanılıyor.

Yükseklik boyutları 5 ila 40 metre arasında değişkenlik gösteren basınçlı ekipmanlar ile 15-18 metre derinlikteki petrol depolama tanklarında insan yerine çalışan robotlar, kapalı alanlarda insan iş gücünü en aza indirerek sürecin risk ve zorluklarını ortadan kaldırıyor.

Drone ile yapılan uzaktan görsel muayene çalışmasında, kapalı alandaki ekipmanın her noktasından alınan yüksek çözünürlüklü görseller ve sensör verileri değerlendirilerek, 3 boyutlu modelleme ile detaylı incelemeler gerçekleştirilebiliyor.

Online Tank Robotik Kontrol Yöntemi ile görünmez engeller tespit edilebiliyor

Dijitalleşme kapsamında uygulamaya alınan bir başka teknoloji olan “Online Tank Robotik Kontrol Yöntemi”nde ise, özel donanımlı ve ATEX sınıfına uygun paletli bir robot, içinde petrol ürünleri bulunan depolama tankları servis dışı edilmeden kontrol edilmesine imkân sağlıyor.

Robot üzerinde bulunan 3 boyutlu sonar, sensör ve kameraları sayesinde tank içinde karşılaşılabilecek engeller kolayca tespit ederek aşabiliyor. Özel yazılımı sayesinde haritası çıkarılan depolama tanklarının en kritik bileşeni olan tank tabanlarının periyodik kontrolleri hem görsel hem de dünyada en etkili yöntem olarak kabul edilen MFL ve UT teknolojileri ile gerçekleştiriliyor.

Depolama tanklarında devre dışı edilmesinden tekrar devreye alınmasına kadar geleneksel yöntemle ortalama 7 ay sürecek tank periyodik kontrol süreçleri, online tank robotik kontrol yöntemiyle yaklaşık 1 ayda tamamlanabiliyor. Robotik Kontrol sonuçlarına göre tank devre dışı edilmeden yapılacak bakım ve onarım çalışmaları önceden planlanabiliyor.

“Robotik teknolojilerin kullanımıyla, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemeyi hedefliyoruz”

İlk olarak İzmit Rafinerisi’nde devreye alınan robotik saha uygulamalarına ilişkin bilgi veren İzmit Rafinerisi Müdürü Metin Tüfekçioğlu, “Emniyet en önemli değerimiz. Tüm iş süreçlerimizde ‘Önce İnsan’ diyerek, ‘Geleceğim Emniyetim’ mottosuyla hareket ediyoruz. Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) ve Proses Emniyeti Standartlarımıza tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımızın koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak, çalışanlarımızın riskli ortamlara girmelerine gerek kalmayacak emniyetli iş ortamını sağlamak temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Robotik teknolojilerin rafineri sahalarımızda yaygınlaşması ile öncelikli amacımız, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemek. Böylece tekrarlayan ve riskli işler için robot teknolojilerinden faydalanırken, insan kaynağımızın ise bilgi ve tecrübe çeşitliliğini, yetkinliklerini geliştirerek kritik karar verme süreçlerinde yer almasını amaçlıyoruz. Ayrıca, kaynak ve zaman tasarrufuyla verimlilik ve performansında artışı da hedefliyoruz” dedi.

Tüfekçioğlu, petrol tanklarında ve kaldırma ekipmanı veya yapı iskelesi kullanımı gereken yüksekte çalışma noktalarında robot iş gücü kullanımıyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Önce çalışanlarımızın sağlığını düşünerek geliştirdiğimiz uygulamalarla, riskli noktalarda fiziksel insan gücü kullanımının önüne geçecek çalışmaları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Böylece, tanklarda gerçekleşen görsel muayenelerde koşulların zorlaşması sebebiyle insan gözünden kaçabilecek belirtileri de engellemiş olacağız. Ayrıca, objektif ve tekrarlanabilir muayeneler yapmak da mümkün olacak. Amaca özel tasarlanan robotların elde ettiği veriler kritik noktalarda net kararlar almamızı kolaylaşacak. Kontroller, öngörülenden daha kısa sürede, daha detaylı ve emniyetli bir şekilde bakımlarımızı yapabilmemizi sağlayacak. İlerleyen yıllarda yapılacak periyodik kontroller için de geriye dönük referans olabilecek, karşılaştırılabilir verileri incelememiz de mümkün olabilecek. Bu sayede ünite ve tank planlı duruş sürelerinde en az %10 ila 20 zaman tasarrufu yapmış olacağız.”

Tüpraş’ın öncü teknolojilerinin uluslararası platformlarda da sektöre örnek olduğunu belirten Tüfekçioğlu, “Uygulamalarımızın bir kısmı kendi alanında ülkemiz rafinaj sektöründe ilk olma niteliği taşıyor. Örnek uygulamalarımızı uluslararası platformlarda da paylaşıyoruz. Rafineriler gibi zorlu çalışma koşullarının olduğu üretim tesislerinde, muayene ve bakım için robotik teknolojinin geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik eden bir kuruluş olan SPRINT Robotics’in üyesiyiz. Böylece Ar-Ge ve pazar inovasyonuna yönelik ortak sanayi projelerini başlatma, robotik teknolojilerle ilgili yenilikleri takip etme, stratejik yol haritası oluşturma, ilgili şirketlerin olduğu platformun birikiminden faydalanma, online bilgi ağına erişim gibi fırsatlara da ulaşabiliyoruz” dedi.