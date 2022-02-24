Turizme YEŞİL damgasını vuruyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turizm Araştırma Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) turizm sektörü ile ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) ve ÇEVDODER gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği “Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi” – 2 / İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma” zirvesi Gayrettepe’deki Dedeman İstanbul Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış kon uşmasını yapan THEPROECO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, “Theproeco markamız bizim kimliğimizi yansıtır niteliğindedir. Gün geçtikçe artan bilinçsiz tüketimleri azaltmak ve doğru ürünlerin kullanılmasını sağlamak için inovatif adımlar ile sürdürülebilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için turizm, ekonomi ve pazarlama gibi kavramlarda da yeşil mutabakatın sağlanması bizler için büyük bir önem arz etmektedir. 2016 yılından bu yana Silivri’de faaliyet gösteren fabrikamızda en inovatif çevre dostu kağıt üretimi gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Son dönemlerde Türkiye’de güçlü firmaların kağıt ped kullanımına geçmesi bize ivme kazandırmıştır. Tüketimin fazla olması nedeniyle çevre ve doğayı korumakla yükümlüyüz. Ürünlerimizde ise özel ormanlarda yetiştirilen ağaçlardan elde edilen hammadde kullanımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle tek kullanımlık ürünlerin kullanılmasına teşvik etti. Özellikle turizm sektöründe bu alışkanlıklar değişkenlik gösterdi. Birçok çalıştığımız otelde çevreci yaklaşımlarıyla kendilerini yeniledi. Kullandıkları enerjiden tutunda bardak ve pipetlerine kadar tüm malzemelerin doğal olmasını gerekli sertifikasyonları gerekli hale getirdi. AB standartlarında yeşil sertifikamızın olması da firmamıza değer kattı. Yolumuza daha hızlı bir şekilde ilerlememize destek sağlamıştır. Son olarak şirket bünyemizde çalışan kadın işçilerimizin sektörde yer alan girişimci kadınların ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nü şimdiden kutlarım.” dedi.

Turizmde Destinasyonun Markalaşmaya Katkısı panelinde konuşmacılar turizm konusunu konuştu

Turizmde Destinasyonun Markalaşmaya Katkısı adlı panelin moderatörlüğünü Beyza Toksoy yaparken, Randa Medya/Karma Türkiye Kurucu Ortağı Dilruba Özcan Hocaoğlu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz ve Bentour İstanbul Destinasyon Yönetmeni, Turizm Marka ve Yönetim Danışmanı Sevda Yılgaz konuşmacı olarak katıldı.

Randa Medya/Karma Türkiye Kurucu Ortağı Dilruba Özcan Hocaoğlu, dünya ekonomisinin gözbebeğinin turizm olduğunu belirterek, “Gelişen teknolojiyle beraber yeni nesil medya araçları kullanılarak tanıtımların yapılması önem arz ediyor. Rekabette artık eskisi kadar kolay değil. Dijitalde markaları da hikayeleriyle konumlandırmak gerekiyor” dedi.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yavuz da, “Türkiye’nin her noktası çok önemli ve çok değerli. Turizmin sadece Antalya gibi yerlere sıkışması çok kabul edilebilir bir şey değil. Aslında bir çok yeri öne çıkarmamız ve kendi özelliği ile uyumlu turizm destinasyonu haline getirmemiz gerek” dedi.

Bentour İstanbul Destinasyon Yönetmeni, Turizm Marka ve Yönetim Danışmanı Sevda Yılgaz ise markalaşmanın anlamını özetlemek istediğini belirterek “kimlik algısı olduğunu ve biz bu algıya vizyon marka diyoruz” dedi.