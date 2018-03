Türk ev tekstili sektörü Frankfurt’a çıkarma yaptı

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Frankfurt’ta düzenlenen Heimtekstil Fuarı’na yoğun bir katılım sağlayan çok sayıda Türk ev tekstili firması, fuarda sergilediği ürünlerin tasarımı ve kalitesiyle öne çıkıyor.



Almanya'nın Frankfurt kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük ev tekstil fuarı kabul edilen Heimtekstil Fuarı devam ediyor. Almanya’da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil Fuarı’nda bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı.



Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan biri olan Heimtekstil Fuarı'na, Türkiye geçen yıl 244 firmayla katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye fuarda 257 firmayla temsil ediliyor. Bir firmanın birden fazla stant açtığı da dikkate alındığında bu yıl bu rakam 261 ulaştı.



Türkiye katılımcı sayısı bakımından fuarda, Çin, Hindistan ve Almanya’nın ardından dördüncü en büyük katılımcı konumunda. Türk firmalarının sergilediği ürünler de hem kalitesi hem de tasarımlarıyla öne çıkıyor.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.



Türkiye’nin bu sektörde dünya genelinde Çin ve Hindistan’dan sonra en önemli ihracatçı ülke olduğunu dile getiren Burkay, “Toplamda 3 milyar dolarlık ev tekstili ihracatımız söz konusu. Bu ihracatımızın büyük kısmının buradaki iş görüşmeleriyle gerçekleştiğini burada paylaşmak istiyorum.” dedi.



Türkiye’nin bu fuarda çok büyük bir hakimiyeti olduğunu vurgulayan Burkay, “Özellikle ev tekstili sektöründe Türkiye trendleri belirleyen bir ülke konumunda. Biz trendleri takip eden ülke konumunda çıktık. Son 5-10 yıldır Türkiye gerçekten bu sektörde tüm dünyadaki trendleri belirleyen bir ülke konumuna geldi. Bu da tabii bizim orta üst segmentteki pazar payımızı çok ciddi anlamda destekliyor.” ifadelerini kullandı.





- “Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu gelişmesi sektörü olumlu etkiler”





Burkay, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan sorunların sektöre yansımalarına da değindi. Ticarette ilişkileri anlık kurmadıklarını anlatan Burkay, şunları söyledi:



“Özellikle Avrupa Birliğinde (AB) başta Almanya’da olmak üzere çalıştığımız şirketlerle ilişkilerimiz gerçekten 3-4 yıllık bir emek istiyor. Bu siyasi ilişkiler, özellikle dış ilişkiler ticareti ve ekonomiyi bire bir ilgilendiriyor. Fakat ilişkilerde anlık değişme ve ilişkilerdeki hafif bozulmalar bizim ticaretimize o kadar hızlı bir şekilde olumsuzluk yansıtmadı.”



İbrahim Burkay, Türkiye’nin ev tekstili konusunda alternatifi olmayan bir ülke olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu gelişmesinin sektörü pozitif yönde değiştirebilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin etkilerini fuarda hissettiklerini anlatan Burkay, şöyle devam etti:



“Sayın Cumhurbaşkanımızın Macron ile yaptığı görüşme bir dönüm noktasıdır. Şu anda benim Fransa’dan gelen tüm müşterilerimde bunun mutluluğu var. En az bizim kadar Fransızlar bundan mutlu. Aynı şekilde Almanlarla görüşüyoruz burada özellikle Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alman Dışişleri Bakanı ile burada kendi evindeki o sıcak görüşmesi Almanlar tarafından izlenmiş. Ve her biri buraya geldiğinde bu görüşmeden bahsediyor ve 2018 yılında artık Türk ve Alman ilişkilerinin eskisi gibi yani en iyi müttefik düzeye geleceğine Almanlar en az bizim kadar inanıyor.”





- “Türk ticaret merkezlerinden birini Frankfurt’ta açmayı planlıyoruz”



Almanya ve Fransa’nın Türkiye’yi kendilerine iyi bir partner, iyi bir müttefik olarak gördüklerine dikkati çeken Burkay, 2018’de Almanya ile olan dış ticaretin ciddi şekilde artacağını ve bunun sinyallerini de bu fuarda aldıklarını dile getirdi.



Burkay ayrıca Türk ticaret merkezlerinden birini Frankfurt’ta açmak gibi bir projelerinin olduklarını belirterek, “Frankfurt’un Türk ticaret merkezi olması konusunda bir projemiz var. Çünkü Frankfurt hem finansın merkezi hem de bu anlamda baktığımız zaman ticaretin merkezi. Frankfurt merkezli bir ticaret merkezi açıp Almanya'da yerleşik iş dünyasıyla birlikte yerel pazarı da içeriden fethetmemiz lazım.” şeklinde konuştu.





- “Türk firmaları Heimtekstil Fuarı’nın ana kollarından bir tanesi”





Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın ise global dünyada artık fuarların vazgeçilmez olduğunu belirterek, ev tekstili sektöründe 2 önemli fuar bulunduğunu ve bunların birinin Heimtekstil diğerinin de İstanbul’da düzenlenen Evteks Fuarı olduğunu söyledi.



Bu iki fuarın bütün dünyadaki müşterileri genelde bir araya getirdiğini aktaran Aydın, “İnsanlar sanki düğüne hazırlanırmış gibi bu fuara hazırlanıyorlar. Çünkü burada firmalar görücüye çıkıyor.” dedi.



Heimtekstil Fuarı’ndaki firmaların yaklaşık yüzde 10’unun Türk olduğunu belirten Aydın, ancak metrekare bakımından Türk firmalarının konumunun çok daha önemli olduğunu ifade etti.



Türk firmalarının Heimtekstil için çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, “Türk firmalarının hepsi stant, dizayn, hazırlanış olarak Heimtekstil Fuarı’nın ana kollarından bir tanesini oluşturuyor. Türk firmaları Heimtekstil’in Heimtekstil olmasında çok büyük bir etkendir. Bundan dolayı da Türk firmalarına çok büyük rağbet var.” diye konuştu.





- “Türk ev tekstili sektörü yaklaşık 800 bin kişiyi istihdam ediyor”





Aydın, Türk ev tekstili sektörünün dış ticaret rakamlarına ilişkin de bilgiler verdi. Sektörün geçen yılı yaklaşık 3 milyar dolar ihracatla kapattığını belirten Aydın, şöyle devam etti:



“Aşağı yukarı 12 milyar dolar da iç piyasamız var. Tabii iç piyasanın belli bir bölümü bavul ticareti olarak tekrar ihracat gitmesine rağmen biz onları iç piyasa gibi görüyoruz. Türk ev tekstili sektöründe özellikle Rusya ile yaşanan sorunlardan dolayı bir gerileme olmuştu fakat biz bu ivmeyi yakalayıp hem Rusya ile hem diğer ülkelerle tekrar büyümeye başladık. Yakın zamanda da tahmin ediyorum istediğimiz rakamlara geleceğiz.”



Bu yıl için ise ihracatta yüzde 10’luk bir büyümeyle 3 milyar 300 milyon dolarlık bir rakam hedeflediklerini dile getiren Aydın, sektörün çok çalıştığını ve buna da ulaşabilecek güçte olduğunu söyledi.

Ali Sami Aydın, ev tekstili sektörünün istihdama da ciddi katkı sağladığına dikkati çekti. Mevcut rakamlara göre Türk ev tekstili sektörünün yaklaşık 800 bin kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:



“En sevindirici nokta ev tekstilinde kayıtsız işçimiz yok. Bu da bize gerçekten gurur veriyor. İstihdamla ilgili olarak da sektörümüz zaten sezonsal değişimlerden dolayı hiçbir şekilde işçisini dışarıya bırakmıyor. İş olmasa da işçimizi koruyup kollamayı çok seviyoruz.”



Ayrıca devletin özellikle Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) ve tasarım konusunda büyük destekler verdiğine dikkati çeken Aydın, bu desteklerin Türk tekstil firmalarına büyük katkı sağladığını vurguladı.



Aydın, İstanbul’da daha önce mart ayından düzenlenen Evteks Fuarı’nın bu yıl 1 ay geriye alındığını ve 24-28 Nisan tarihlerinde yapılacağını anımsattı.



Frankfurt’ta fuarın tanıtımını da yaptıklarını anlatan Aydın, “Fuarın tarihi, dünyadaki sezonsal değişimlere ayak uydurabilmek için bir ay geriye alındı. Artık nisan ayında yapılacak. Nisan ayı dediğimiz zaman doğanın uyandığı bir aydır. Biz de bu fuarda tekstilin uyandığı ay olarak dünyaya lanse ettik. Burada da fuarın tanımını yapıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.





-“Türk ev tekstili firmaları 120 ülkeye ihracat yapıyor”





Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Genel Koordinatörü Murat Atilla Bulut ise Avrupa ekonomisinin canlanmaya başladığını, dünya ekonomisinin de büyüme gösterdiğini ve bunun da fuarlara olumlu yansıdığını söyledi.



Son dönemde Almanya-Türkiye arasında yaşanan sorunların sektöre yansımadığını anlatan Bulut, “Ticaret aynı şekilde devam ediyor. Almanlar Türk ev tekstilin kalitesinden zaten memnunlar. Bizim en büyük pazarımız Almanya.” dedi.



Türkiye’nin sektördeki önemine dikkati çeken Bulut, “Almanlar için alternatif var ama bizdeki kalite, servis ve tasarım üçlüsü Çin’de, Pakistan’da veya Hindistan’da yok. Biz tasarım ağırlıklı bir ülkeyiz. Şu anda ev tekstilinde, hem tasarımı hem üretimi bir arada yapabilen bir numaralı ülkeyiz.” diye konuştu.

Bulut, Türk ev tekstili firmalarının 120 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “En fazla ihracatı açık ara Almanya’ya yapıyoruz. Eskiden ikinci sırada Rusya vardı ama şu an Rusya ilk 20’ye giremiyor. İkinci sırada şimdi ABD var. Üçüncü ülke enteresan bir şekilde Bulgaristan. Biz Rusya’ya Bulgaristan üzerinden satıyoruz.” ifadelerini kullandı.