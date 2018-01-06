Türk iş adamlarına “Özbekistan'a gelin“ çağrısı

TAŞKENT (AA) – Bahtiyar ABDUKERİMOV – Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD) Başkanı Ercan Bulut, bölgenin geleceği en parlak ülkesi olan Özbekistan'ın büyük potansiyele ve imkanlara sahip olduğunu kaydederek, Türk iş adamlarını bu ülkede bir an evvel iş yapmaya çağırdı.

2017 yılında hızla gelişen Özbekistan-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Bulut, geçen sene iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye ulaştığını kaydederek iki ülke cumhurbaşkanlarının çeşitli vesilelerle 6 kez bir araya geldiğini, başbakan yardımcıları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiğini, iki ülke hükümetleri arasında uzun yıllardan beri yapılmayan hükümetlerarası KEK toplantısının yapıldığını, Özbek-Türk İş Forumlarının düzenlendiğini dile getirdi.

Bulut, "2017 yılı Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde tarihi bir yıl oldu. 2017 yılı bir nevi Özbekistan-Türkiye yılı oldu" yorumunda bulundu.

Geçmişte Özbekistan-Türkiye ilişkilerinde bazı durgunlukların yaşandığını anımsatan Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Semerkant'ta yaptığı görüşmede ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ile iki ülke ilişkilerinde yeni dönemin başladığını belirtti. 2016'da iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1,2 milyar dolar olduğunu, geçen yılın 9 ayında ise 900 milyon dolar seviyelerine ulaştığını dile getiren Bulut, iki ülke arasındaki mevcut potansiyeli yansıtmayan bu rakamın yakın zamanda daha da artacağını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ülkede önemli reform ve değişim başlattığını, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik cesur kararlara imza attığını anımsatan Bulut, başlatılan bu değişimler sonucunda yabancı yatırımcı ve iş adamlarının önündeki konvertebilite, vize ve diğer sorunların ortadan kalktığını vurguladı.

Bulut, "Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından tüm alanlarda başlatılan devrim niteliğindeki reformlar ülkedeki iş ortamını ve işadamlarını oldukça rahatlattı.Türk vatandaşlarının eskiden 15-20 günde aldığı Özbekistan vizesi 3 gün içerisinde alınabiliyor" diye konuştu.

Bulut, "Aslında, vizelerin daha kolay çıkması yatırımcıların daha güvende hareket etmesi için bir güvence oluyor. Eskiden, 'vizesini alamadığım bir yere niye yatırım yapayım' düşüncesinde olan iş adamları çoktu. Artık, çok rahat vize alınıyor” dedi.



"Dış ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkarılacaktır"



Özbekistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş adamları sayısının arttığını, eskiden bu ülkedeki işini kapatıp giden çok sayıda Türk'ün de tekrar Özbekistan'a döndüğünü, saygın Türk şirketlerinin Özbekistan'daki projelerle ilgilendiğini ifade eden Bulut, bunun en kısa zamanda olumlu sonuçlar vereceğini vurguladı.

Bulut, "Günümüzde 1,3 milyar dolar olan Özbekistan-Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi iki ülkenin mevcut potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda en kısa zamanda 3 milyar dolara, yakın gelecekte ise 5 milyar dolara çıkarılacaktır" yorumunda bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in atılımcı ve reformcu girişimlerini desteklediklerini dile getiren Bulut, "Türkiye olarak, Özbekistan'ın içinden geçtiği günleri yaşadık. Özbekistan'daki daha önceki durumu gördük ve biliyoruz. Günümüzde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından çok doğru ve isabetli kararlar alınıyor. Alınması gereken diğer kararların da çok yakınlarda alınacağından eminim" dedi.

Türk işadamlarına da seslenen Ercan Bulut, “Özbekistan, bölgenin geleceği en parlak ülkesidir. Çok büyük potansiyel ve imkanlara sahip. Gelen yatırımcılara hep bunu söylüyoruz. Bir an önce Özbekistan'a gelerek, bu ülkede rekabet zor olmadan, rekabet ortamı oluşmadan Özbekistan'da yerinizi alın. Yoksa, geç kalırsınız" diyerek sözlerini tamamladı.