Türk iş dünyasına İtalya çağrısı

CremonaFiere ortaklığıyla düzenlenen toplantıda İzmirli basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmir İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, yerli yatırımcılara geçtiğimiz yıl 58 bin profesyonelin ziyaret ettiği CremonaFiere’de yer alma çağrısı yaptı. İzmir İtalyan Ticaret Odası olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin her açıdan geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Alpar, “Bizler iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türk iş insanlarını Ekim ayında İtalya’nın Cremona bölgesinde gerçekleşecek dünyanın en önemli sektörel fuarlarından birisi olan CremonaFiere’de yer almaya davet ediyoruz. Bu fuarda kurulacak ilişkilerin iki ülkenin ekonomik bağlarının güçlenmesinin yanı sıra, kültürel köprüler kurulması noktasında da önemli etkileri olacağına inanıyorum” dedi.



Altı sektörü buluşturuyor



Toplantıya video konferansla katılarak CremonaFiere’nin başlıca altı sektöre hitap ettiğini belirten CremonaFiere Satış ve Pazarlama Müdürü Massimo De Bellis, fuarın süt sığırcılığı, domuz yetiştiriciliği, peynircilik, uluslararası kümes hayvancılığı, biyoenerji ve su teknolojileri ve çevre kontrolü sektörlerinin temsilcilerini tek bir çatı altında buluşturduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılık sektöründe üretim yapan firmalar için fuarın büyük bir fırsat yarattığını ifade eden Massimo De Bellis, “İtalyan pazarına girmek isteyenler için fuar, uluslararası firmalarla iletişim kurabilme olanağı sağlıyor. 55 bin metrekarelik alanda kurulan CremonaFiere, bu açıdan İtalya’nın en büyük ikinci fuarı konumunda. Geçtiğimiz yıl 800 uluslararası firmadan 3 bin 800 profesyoneli bir araya getiren fuarımızı 58 binin üzerinde insan ziyaret etti. Katılımcılarımız, ortalama 250’şer bağlantı edinerek bu fuardan ayrıldı ve yüzde 95’i bu yıl fuara tekrar katılacaklarını belirtti. Bu etkinlik, doğru insanları doğru yerde buluşturan, sektöründe tek ve eşi benzeri olmayan bir etkinlik” diye konuştu.

