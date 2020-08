Türk- Lübnan ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi için her türlü desteğe hazırız

“Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından, Lübnan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Wagih Bizri ile görüşerek Türk halkı ve iş dünyası adına üzüntülerimizi belirttik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağımızı ve yaşanan bu vahim durum karşısında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Öte yandan Lübnan iş dünyamız için çok önemli. Türkiye- Lübnan ticari ilişkilerinde Beyrut Limanı stratejik bir öneme sahip bulunuyor. Konumu dolayısıyla Akdeniz ve Batı’yı Ortadoğu ve Asya’ya bağlayan bir pozisyonda yer alıyor. Bu liman 2005 yılında 89 milyon dolar olan gelirini, kademeli olarak 335 milyon dolar’a ulaştırdı. Yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip olan liman, ülke ekonomisinin can damarı niteliğinde. Liman üzerinden Ro-Ro gemileri ile özellikle sağlık ve gıda ürünleri ihracatımız sürüyor. Türkiye, Lübnan’a 2019 yılında 1 milyar dolara yakın, 2020 yılının ilk 3 ayında 300 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Yılsonu hedefimiz 1 milyar dolar. Lübnan coğrafi olarak “Ortadoğu’nun Paris’i” konumunda. Tüm Ortadoğu coğrafyasının parlayan bir yıldızı, Ürdün’den Suriye’ye tüm ülkelere yakın konumda. Türkiye-Lübnan İş Konseyi olarak, 2002 yılından bu yana, Lübnan Uluslararası Ticaret Odası ile Türkiye- Lübnan arasındaki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı işbirliği içerisindeyiz. Türkiye’de irili ufaklı iş geliştiren çok sayıda Lübnanlı vatandaş yaşıyor. Onların işlerini geliştirmeleri yönünde yol gösterici bir pozisyonda yer alıyoruz. Lübnan, içerisinde olduğu finansal krize rağmen, gelişime açık ticari konumuyla Türk iş dünyası için çok önemli fırsatlar barındırıyor. İş geliştirme noktasında; finansman bulma, yeniden inşa etme, ortak projeler geliştirme, ortak atılım yapma gibi konularda konsey olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Patlamanın etkilerinin hızla yok olmasıyla yıllık ihracatımız 2 milyar dolara kadar çıkabilir. İş dünyasını temsilen, geçmişten gelen kültürel ve sosyal bağlarımızla köklü bir dostluk kurduğumuz Lübnan’ın yaşadığı bu felaket karşısında, ticari ve ekonomik faaliyetlerimizi artırmaya yönelik adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.