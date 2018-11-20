TÜRK MARKASI SIRBİSTAN'DA 15. MAĞAZASINI AÇTI

2012 yılında kurulan yüzde yüz yerli Türk erkek giyim markası Tudors, uluslararası perakende sektöründe yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.Sırbistan perakende sektöründe pazar liderleri arasında yer alan Tudors, Sırbistan’ın ikinci büyük şehri Novi Sad’da yeni açılan Promenada AVM’ de 15. mağazasını açtı. Sırbistan’ın en büyük alışveriş merkezi olan Promenada AVM'deki mağazasıyla Avrupa'daki mağaza sayısını 43'e çıkardı.



Avrupa’da farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyen marka önümüzdeki günlerde de Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde 4. mağazasını açmayı hedefliyor.Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, 2023 hedeflerinin yurtiçi ve yurtdışında toplam 500 mağazaya ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Kosova, Danimarka, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek, Kıbrıs, İran, Irak, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde hizmet veriyoruz. Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterimizle buluşturmak istiyoruz. Yüzde yüz Türk yerli bir markanın isminin yurtdışı pazarında geçiyor olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Hedef pazarlarımız arasında Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı noktalarından ülkeler bulunuyor’’ diye konuştu.