Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Hitachi partnerday vantara dünya
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı

TÜRK MARKASI SIRBİSTAN'DA 15. MAĞAZASINI AÇTI

Tudors Gömlek Krallığı, Avrupa'da büyümeye devam ediyor. Tudors, Avrupa'daki 43. mağazasını Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde yer alan en büyük AVM’si Promenada’da açtı.

TÜRK MARKASI SIRBİSTAN'DA 15. MAĞAZASINI AÇTI
banner17

2012 yılında kurulan yüzde yüz yerli Türk erkek giyim markası Tudors, uluslararası perakende sektöründe yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.Sırbistan perakende sektöründe pazar liderleri arasında yer alan Tudors, Sırbistan’ın ikinci büyük şehri Novi Sad’da yeni açılan Promenada AVM’ de 15. mağazasını açtı. Sırbistan’ın en büyük alışveriş merkezi olan Promenada AVM'deki mağazasıyla Avrupa'daki mağaza sayısını 43'e çıkardı.

Avrupa’da farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyen marka önümüzdeki günlerde de Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde 4. mağazasını açmayı hedefliyor.Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, 2023 hedeflerinin yurtiçi ve yurtdışında toplam 500 mağazaya ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Kosova, Danimarka, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek, Kıbrıs, İran, Irak, Pakistan, Lübnan gibi ülkelerde hizmet veriyoruz. Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterimizle buluşturmak istiyoruz. Yüzde yüz Türk yerli bir markanın isminin yurtdışı pazarında geçiyor olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Hedef pazarlarımız arasında Almanya, İngiltere, İtalya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı noktalarından ülkeler bulunuyor’’ diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
NovisadSerbiaSirbistanGömlekTudors
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1