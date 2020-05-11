Türk peyniri BURGU ile AB'nin engellerini deliyor

Yaşanan Covid-19 salgını global hareketliliği ve ticareti ciddi şekilde azalttı. Pek çok sektörde üretim ve ihracatta düşüşler yaşandı. Salgın döneminde insanlar evlerine kapandılar ve hem sosyal izolasyon ile hem de iyi beslenerek hastalıktan korunmaya çalışıyorlar. Sağlıklı beslenmenin her zamankinden çok daha önemli olduğu bugünlerde Muratbey Peynirleri’nden güzel haberler geldi. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol Avrupa Birliği ithalat kurallarının değişmesiyle başlattıkları ihracatla, markanın Avrupa marketlerindeki varlığını hem ülke hem de ürün çeşidi olarak artırdıklarını açıkladı.

Burgu Peyniri ile AB’ne girdik, ülke ve ürün çeşidimizi artırdık

Avrupa’nın binlerce satış noktasında Türk Peyniri olarak raflarda yer alan Muratbey, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapıyor. Yeni dönemde yaptığı özel anlaşmalarla ‘Türk Peyniri’ni Kaufland, Rewe, Edeka, Citti gibi tüm AB’de mağazaları olan dev zincir marketlerinde satışa sundu. Hedefimiz AB ülkelerinde pazar payımızı artırmak ve ihracat alanlarımızı genişletmek diyen Necmi Erol şunları söyledi; ‘‘Muratbey olarak kendi alanında tek olan ürünlerle girdiğimiz Avrupa pazarında bugün hemen her çeşidimiz ciddi rağbet görmekte. Van Otlu Peyniri bile gelen siparişler arasında. Peynir dendiği zaman akla ilk gelen Avrupa ülkelerinde kendi markamızla, Türkiye’de üretilmiş yerel ürünlerle ve inovatif peynirlerimizle rekabet etmek bizim için gurur verici. Bu gurur Türk insanının yenilikçiliğinin, girişimciliğinin önemli göstergesidir ve milli bir başarıdır. AB ülkelerine yaptığımız bu ticaretin Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Covid-19 salgını döneminde Muratbey’e özel yenilikçi ürünlerin yanı sıra geleneksel ürünlere de talebin arttığını belirten Erol, “Avrupa ülkelerine ihracatımızın ciro içindeki payını her geçen gün artırıyoruz. Süt ürünleri için yeni bir pazar olan Avrupa’da hedefimiz Türkiye’nin diğer sektörlerinin, özellikle tekstilin Avrupa pazarlarındaki başarısını yakalamak. Bu bizim için de ülkemiz için de önemli bir challenge olacak” dedi.

Almanya’da Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu

Türkiye’nin yenilikçi peynir markası Muratbey ürünleri Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir beğeniyle tüketiliyor. Son olarak Muratbey’in yurt dışında ‘Helix Cheese’ adıyla 4 kıtada onlarca ülkeye ihraç ettiği ‘Burgu’, Almanya’da yayınlanan süt ve süt ürünleri dergisi Milch-Marketing’in okuyucuları tarafından kendi kategorisinde 2019-2020 için ‘Yılın Ürünü’ seçilerek ‘Altın Ödül’ kazandı. Milch-Marketing Dergisi, bu yılın Ocak ayında da internet sitesinde Burgu hakkında yayınladığı haberde Burgu peynirin zengin besin değerlerine dikkat çekti ve Burgu’nun inovatif şeklinin aperatiflerden makarnalara kadar pek çok lezzete güzellik kattığını vurguladı. Kısa süre önce de Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde ‘En İyi Peynir’ (World Dairy Innovation Awards) ödülünü alan tek Türk peyniri olmuştu.

Almanlar Peynirde Anadolu Lezzetlerini Sevdi

Muratbey Avrupa Birliği pazarında sadece orada yaşayan Türklere yönelik bir satış stratejisi yürütmüyor. Sadece etnik marketlerde yer almadıklarını tüm AB vatandaşlarına satış yaptıklarını söyleyen Necmi Erol şunları ifade etti; “Peynirlerimiz dünya çapındaki dev zincir marketlerden Kaufland, Rewe, Edeka, Citti gibi marketlerin raflarında büyük ilgi görüyor ve yerel halk tarafından da beğeniliyor. En çok tercih edilen ürünü Helix (Burgu)’nun yanı sıra Anadolu lezzetleri, Tel Peyniri, Antep Peyniri, Sürmeli, Taze kaşar, Dil peyniri ve Örgü Peyniri de oldukça ilgi görüyor.

İhracat yaptığı ülke sayısını her geçen gün artıran Muratbey, Avrupa ülkeleri dışında ABD, Ortadoğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri, Kongo, Güney Kore gibi dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştırıyor. Muratbey, Türkiye’nin ihracatını ve markalaşmayı artırmayı planlayan Turquality Marka Destek Programı’na alınan firmalar arasında da yer alıyor.