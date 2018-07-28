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Türk Profesör Erdal Arıkan’a Onur Ödülü

HUAWEI Kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, 5G Polar Kodları ile ilgili çalışmaları başta olmak üzere, iletişim teknolojilerine yönelik önemli katkılarından dolayı, Prof. Dr. Erdal Arıkan’a, gerçekleştirdiği özel bir törenle “Onur Ödülü” takdim etti.

Türk Profesör Erdal Arıkan’a Onur Ödülü
HUAWEI Kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, 5G Polar Kodları ile ilgili çalışmaları başta olmak üzere, iletişim teknolojilerine yönelik önemli katkılarından dolayı, Prof. Dr. Erdal Arıkan’a, gerçekleştirdiği özel bir törenle “Onur Ödülü” takdim etti. HUAWEI Shenzhen merkez ofisinde düzenlenen törende ayrıca, yüzden fazla HUAWEI çalışanına da temel araştırma ve standart geliştirmeler alanında farklı ödüller verildi.

Günümüzde özellikle 5G özelindeki araştırmalar, iletişim sektörünün gelişmesi için büyük önem taşıyor. Onlarca yıllık bilimsel araştırmanın sonucunda ulaşılan teorik keşifler, teknolojik gelişimin rotasını belirliyor. 5G iletişim teknolojilerine adım adım yaklaşırken, Prof. Arıkan’ın Polar Kod çalışmaları veri transferinin güvenilir, tutarlı ve azami seviyede hızlandırılması açısından yepyeni bir yaklaşım sunuyor.

Polar Kodlar, belli bir bant genişliği üzerinde verinin sıfır hata ile gönderilebileceği, maksimum teorik limite yaklaşılabilmesini sağlayan yegâne kodlar olarak öne çıkıyor. Polar Kodlar bu anlamda, 5G iletişim performansını önemli ölçüde geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kodlama karmaşıklığını azaltarak enerji tasarrufu da yapılmasını sağlıyor. Arıkan’ın Polar Kod çalışmaları, iletişim endüstrisini neredeyse kökten değiştirdi. 3GPP, 2016 yılında Polar Kodları 5G NR (New Radio) kontrol kanalları için, resmi kodlama yöntemi olarak kabul etti.

Ödül töreninde HUAWEI Kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, Prof. Arıkan’a Monnaie de Paris (Paris Darphanesi) tarafından tasarlanan ve üretilen, üzerinde dünyayı ileriye taşıyan yeni iletişim teknolojilerinin önemini simgeleyen kırmızı bir bakara kristali ile Zafer Tanrıçası’nın tasvir edildiği özel bir madalya sundu.
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