Türk şaraplarına madalya yağdı

Türk şaraplarının yurt dışına açılmasını desteklemek ve uluslararası bilinirliğini sağlamak amacıyla Şarap Dostları Derneği (ŞDD) tarafından ilk kez 33 yıl önce düzenlenerek, geleneksel hale gelen Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması, 4 Haziran Cumartesi günü Four Seasons Hotel’de yapıldı. Dünyanın en iyi ve en ünlü şarap otoritelerinden oluşan Büyük Uluslararası Jüri’nin, Türkiye'nin En İyi Türk Şarapları’nı seçtiği yarışma, uluslararası kurallara bağlı olarak gerçekleştirildi. Şarap tadımı ve seçiminde uluslararası arenada kendini kanıtlamış ‘master of wine ve ‘master sommelier’ düzeyindeki profesyonel tadımcılardan oluşan jüri, Türkiye şarap üretiminin yaklaşık %80’nini temsil eden 39 farklı üreticinin 167 şarabı arasından seçim yaptı.

Dünyanın en iyi şarap uzmanları kör tadımla seçim yaptı

10 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada Türkiye’nin En İyi Beyazları, Kırmızıları, Rozeleri ile birlikte En İyi Anadolu Beyaz ve Kırmızı Üzümleri, En İyi Emir, En İyi Narince, En İyi Kalecik Karası, En İyi Öküzgözü ve En İyi Boğazkere listeleri oluşturuldu. Bu yıl yerli üzüm kategorisinin de açıldığı yarışmada, şaraplar iki aşamalı değerlendirmeye tabii tutuldu. Birinci tadımda ön eleme, ikinci tadımda ise nihai tadım ve sıralama yer aldı. Profesyonel OIV (Uluslararası Bağ ve Şarap Ofisi) tarafından öngörülen tadım koşulları ve değerlendirme sistemi uygulanarak kör(kapalı) tadımla objektif değerlendirme ile seçimin yapıldığı yarışmada, jüri üyesi olarak İsa Bal, Christelle Guibert, Anthony Taylor, Salvatore Castano, Yorgos Kotseridis, Ertan Anlı, Göknur Gündoğan, Levon Bağış, Sabiha Apaydın, Umay Çeviker ve Tezcan Gürkan gibi ‘master sommelier’ düzeyindeki çok değerli isimler yer aldı. 167 şarabın değerlendirmeye alındığı yarışmada, altın gümüş bronz olmak üzere her kategoride en iyiler belirlendi.

“Hedefimiz Türk şaraplarının dünya damaklarında bilinirliliğini sağlamak”

Şarap Dostları Derneği Başkanı Dilek Bil, Türk şaraplarının yurt dışına açılmasını desteklemek ve uluslararası bilinirliğini sağlamak üzere 33 yıl önce yola çıktılarını ifade ederek, “Dünyada 6 milyon 925 bin 972 hektar alanda, 77.8 milyon ton üzüm üretiliyor. Bunun yüzde 56’sı şarap üretiminde değerlendiriliyor (FAO 2019). Ülkemiz 490 bin hektar bağ alanı ile İspanya, Fransa, Çin ve İtalya’dan sonra 5’inci sırada geliyor. 4.1 milyon ton üretim ile Çin, İtalya, ABD, İspanya, Fransa’dan sonra 6’ncı sırada yer alıyor. Ancak ülkemizdeki bu 4.1 milyon ton üzümün sadece yüzde 3’ü şarap üretimine gidiyor.

Bil, konuşmasına şöyle devam etti: “Tuğrul Şavkay Türk Şarapları Yarışması ile hedefimiz, 30 milyar Euro’luk dünya pazarında, yaklaşık 10 milyon Euro olan ve potansiyelimizin çok altında kalan ihracat payımızın artmasına destek olmak. Biliyoruz ki ülkemiz bir bağcılık ülkesidir ve kaliteli şarap üretebilme potansiyeli vardır. Bu sebeple Türkiye’deki şarap üretimini artırmak için en az 10 yıllık bir programla, sürdürülebilirliğe değer veren sıfır karbon hedefli bir üretim teşvik edilmelidir diyoruz. Anadolu ve Trakya’dan dünyaya yayılan şarap ve bağcılığı, uluslararası standartlarda hakkettiği kademelere taşıyabilmek ve Türk şarapçılığının yükselişine hep beraber katkı sunabilmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kazanan Türkiye olacak.”

Ayrıca Türkiye'nin en iyi Türk şarapları seçilirken katılımcılarda etkinliğin tadını çıkardı.



