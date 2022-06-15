 Türk tarımında bir ilk daha

Bitki koruma ürünü üretiminde ülkemizin öncü şirketlerinden biri olan ve bu alanda pek çok ilki gerçekleştiren Koruma Şirketler Grubu, tamamen ithal edilen bitki koruma ürünü aktif maddesinin üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Daha önceBenfluralin, Bakır oksiklorür gibi aktif maddeleri yerli olarak geliştiren Koruma; kompleks reaksiyonlarla üretilen Acetamiprid aktif maddesini yüzde 99’luk saflıkta üretmeyi başardı. Dünyada insektisit grubunda en fazla kullanılan aktif maddelerden biri olan Acetamiprid, Türkiye için stratejik önemde bulunan çok sayıda bitkisel ürünü üründe kullanılıyor

“YÜZDE 99 SAFLIKTA SENTEZLEMEYİ BAŞARDIK’’

Tamamen yerli imkânlarla Avrupa standartlarında aktif madde üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Kemal ARACI, “Çin şirketleri bu teknik maddenin en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Aktif madde üretimine başladığımızda bu ürün en önemli projemiz konumundaydı. Şu an Avrupa standartları olan yüzde 99’luk saflıkta Acetamiprid aktif maddesini üretebiliyoruz.” şeklinde konuştu.

“STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE YOĞUN OLARAK KULLANILIYOR”

Acetamiprid’in stratejik bir aktif olduğunu vurgulayan Şükrü Kemal ARACI, “Türkiye’de bu seviyede ilk defa böyle bir bitki koruma ürünü aktif maddesi üretiliyor. Aslında bu projenin önemi buradan da ortaya çıkıyor. Birden fazla basamakta cereyan eden reaksiyonlar ve saflaştırma prosesi sonucunda üretim gerçekleştiriliyor. Pamuk, antepfıstığı, kiraz, şeftali, elma armut, bağ, domates, biber, hıyar, patlıcan, karpuz, gibi önemli tarım ürünlerinde çok yoğun şekilde kullanılan bu ürünün ülkemizde yerli imkânlarla üretilmesi bu projenin önemini daha da artırıyor.” ifadelerini kullandı.

20 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Üretim projesine yönelik çalışmaları temellendirdikten sonra teknik bilgi düzeyi ve yetkinliği yüksek çalışan sayısının arttığını ve bu durumun Türkiye’nin dışa bağımlılığını sonlandıracak diğer aktif madde projeleri için de en önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturduğunu belirten Şükrü Kemal ARACI, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak yılda 1000 ton ürün ithal ediyoruz. Bu da 20 milyon dolarlık bir kayıp olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen zamanda bu miktarın tamamını karşılayabilir konumda olacağız.

Acetamiprid’in ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla Çin’den sağladığımız tedarik fiyatının altında bir fiyatla bu üretimi gerçekleştireceğiz. Elde ettiğimiz avantajlardan önemli bir tanesi de ithal ürün bağımlılığından kurtulmuş olacak olmamızdır. Türk tarımının hizmetine sunduğumuz yüzde 100 yerli üretim aktif maddeler, ithal ürün bağımlılığına son verirken çiftçimizin hem daha az maliyetle hem de daha hızlı ve kolay şekilde ihtiyacını karşılamasını sağlayacağız.

“KÜRESEL ÖLÇEKLİ ATTIĞIMIZ ADIMLARA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEMİŞ OLACAĞIZ”

Firmamız açısından düşünürsek küresel ölçekli attığımız adımlara bir yenisini daha eklemiş olacağız. Geçtiğimiz yıl üretimini gerçekleştirdiğimiz 2 teknik maddeden sonra bu 3’üncü teknik maddeyi de faaliyete geçiriyor olmamız bunun en belirgin göstergesi konumunda.

“TÜRKİYE OLARAK BAŞROLDE BİZ OLACAĞIZ”

Acetamiprid projesinin ihracat açısından da potansiyeli çok önemli. Türkiye’nin jeopolitik konumu bizlerle lojistik açıdan büyük avantaj sağlıyor. Dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırdıktan sonra yurtdışındaki talepleri de karşılayabilecek potansiyelde olacağız. Bu alanda bölgemizde ve dünyada söz sahibi olma hedefiyle yola çıktık. Elde edilen başarı ile birlikte küresel teknik hammadde pazarında yerimiz daha da güçlenecek.”