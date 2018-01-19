Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Türk tekstili ABD'de ilgi odağı oldu

- UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin: - "Premiere Vision New York, ABD pazarındaki potansiyelimizi değerlendirmemizi sağladı. Fuarda, Türk tekstilinin ABD'de büyük önem kazanmaya ve ön plana çıkmaya başladığını çok net olarak gözlemledik. Türk moda ve tasarımı, Amerikalı tüketicilerin ilgi odağı haline geldi"

Türk tekstili ABD'de ilgi odağı oldu

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Premiere Vision New York Fuarı'nda Türk tekstilinin ABD'de ön plana çıkmaya başladığını çok net olarak gözlemlediklerini belirtti.
UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 Türk tekstil firması, UTİB organizasyonuyla 16-17 Ocak tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilen, giyimlik kumaş, deri, aksesuar ürünleri ve hazır giyim ürünlerinin sergilendiği moda dünyasının en prestijli fuarlarından Premiere Vision New York Fuarı'na katıldı.
"Çiçekçi dükkanı" şeklinde tasarlanan Türkiye Tanıtım Standı ile fuara katılan Türk tekstil firmalarının ürünleri, buket çiçekler gibi sergilendi. Türk kumaşları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, katılımcı ve alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileriyle Türk firmaları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
- "ABD, çok önemli bir pazar"
Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, fuarın ziyaretçilere gelecek sezonların trendlerini doğru görme ve ilham alma bakımından da büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.
Fuarı, Türk tekstil sektörünün ABD pazarında etkinliğinin artmasını sağladığını aktaran Engin, "ABD, Türkiye'nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı pazarlar arasında 5. sırada. ABD, 2016 yılı itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 12,1 milyar dolar ithalat ile 3. sırada yer alan çok önemli bir pazar." ifadesini kullandı.
Engin, ABD'nin Türkiye'den en çok tekstil ürünü ithal eden pazar konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"ABD, Türkiye'den sentetik filament iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik devamsız lifler gibi pek çok tekstil ürünü ithal ediyor. ABD, 300 milyonun üzerinde nüfusu ve satın alma gücü göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en büyük ekonomisi düzeyinde. Bu nedenle, ABD'ye yönelik ticarette fiyatın iyi tespit edilmesi, son derece önemli. Premiere Vision New York, ABD pazarındaki potansiyelimizi değerlendirmemizi sağladı. Fuarda, Türk tekstilinin ABD'de büyük önem kazanmaya ve ön plana çıkmaya başladığını çok net olarak gözlemledik. Türk moda ve tasarımı, Amerikalı tüketicilerin ilgi odağı haline geldi."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
UTİBUludağ Tekstil İhracatçıları BirliğiBursa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5