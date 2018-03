Türk tekstili ABD'de ilgi odağı oldu

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Premiere Vision New York Fuarı'nda Türk tekstilinin ABD'de ön plana çıkmaya başladığını çok net olarak gözlemlediklerini belirtti.

UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 Türk tekstil firması, UTİB organizasyonuyla 16-17 Ocak tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilen, giyimlik kumaş, deri, aksesuar ürünleri ve hazır giyim ürünlerinin sergilendiği moda dünyasının en prestijli fuarlarından Premiere Vision New York Fuarı'na katıldı.

"Çiçekçi dükkanı" şeklinde tasarlanan Türkiye Tanıtım Standı ile fuara katılan Türk tekstil firmalarının ürünleri, buket çiçekler gibi sergilendi. Türk kumaşları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, katılımcı ve alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileriyle Türk firmaları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

- "ABD, çok önemli bir pazar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, fuarın ziyaretçilere gelecek sezonların trendlerini doğru görme ve ilham alma bakımından da büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Fuarı, Türk tekstil sektörünün ABD pazarında etkinliğinin artmasını sağladığını aktaran Engin, "ABD, Türkiye'nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı pazarlar arasında 5. sırada. ABD, 2016 yılı itibarıyla dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında da toplam 12,1 milyar dolar ithalat ile 3. sırada yer alan çok önemli bir pazar." ifadesini kullandı.

Engin, ABD'nin Türkiye'den en çok tekstil ürünü ithal eden pazar konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'den sentetik filament iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, sentetik devamsız lifler gibi pek çok tekstil ürünü ithal ediyor. ABD, 300 milyonun üzerinde nüfusu ve satın alma gücü göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en büyük ekonomisi düzeyinde. Bu nedenle, ABD'ye yönelik ticarette fiyatın iyi tespit edilmesi, son derece önemli. Premiere Vision New York, ABD pazarındaki potansiyelimizi değerlendirmemizi sağladı. Fuarda, Türk tekstilinin ABD'de büyük önem kazanmaya ve ön plana çıkmaya başladığını çok net olarak gözlemledik. Türk moda ve tasarımı, Amerikalı tüketicilerin ilgi odağı haline geldi."