Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla TOBB ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş tüzüğünü mayısta imzaladıklarını anımsattı.



Birlik ile birlikte Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk üyeleri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmadı. Ama çok yakın bir zamanda onları da üye olarak göreceğiz inşallah. Özbekistan bugün aramızda. Zaten imzalamış olduğumuz tüzüğü, Türkmen ve Özbek odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda, Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bugün ilk genel kurulumuzu yaparak faaliyete geçiyoruz."



Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın daimi sekretaryasının TOBB İstanbul hizmet binasında olacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak, ofis ve personel konusunda, her türlü desteği sağlamayı da taahhüt ettik. İş birliğimizi daha sağlam temellere oturtacak ve daha kurumsal hale getireceğiz. Buna ihtiyacımız var. Zira kalkınma ve zenginleşme için özel sektörün gelişmesi şart. Güçlü özel sektör için de güçlü bir oda sisteminin varlığı gerekir." diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, güçlü bir oda sisteminin özel sektörü nasıl destekleyip geliştirdiğine dair çok güzel bir örnek olduğuna işaret ederek, bu yönde deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.



Doğal kaynaklara sahip olmanın gelişmek, zengin olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu gerçeği artık hemen her ülke görüyor ve petrol/doğal gaz dışı alanlar daha fazla öne çıkarılıyor. Bizler de ekonomik yapımızı çeşitlendirmeli ve gelişmeliyiz. Bunun için sanayi ve ticarete yönelerek girişimciliği güçlendirmeliyiz. Ülkelerimizi, halklarımızı, daha zengin kılmanın tek yolu budur. Bu süreçte ilk olarak, aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız. Ticarette önemli konulardan biri gümrük geçişleri... Bizim coğrafyamızda, kara gümrük kapılarının önemi büyük." şeklinde konuştu.



"Devlete tek kuruş harcatmadan, en büyük 10 kara gümrük kapısını yeniledik"



Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar devlete tek kuruş harcatmadan, Türkiye’nin en büyük 10 kara gümrük kapısını yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Yaptığımız projeler, Birleşmiş Milletler tarafından da başarı hikayesi olarak kabul edildi ve dünyaya örnek gösterildi. Bu konudaki tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız. Girişimcileri artırmak ve özel sektörü geliştirmek suretiyle iki alanda küresel bir başarıya imza attık. Turizmde de son 30 yılda büyük ilerleme gösterdik. Dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasına girdik. Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, dünyada ikinci sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 108 ülkede, 390 milyar dolarlık projeyi başarıyla üstlendi. Dünya markası haline geldiler. Küresel ekonomiye entegre olmanın, uluslararası ticarete ve küresel rekabete açılmanın ne kadar önemli olduğunu gördük."



Son 20 yılda Türkiye’ye gelen uluslararası sermayenin 210 milyar doları aştığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa'daki gelişimi örnek gösterdi.



"Biz de önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız" diyen Hisarcıklıoğlu, "AB benzeri bir başarı hikayesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyi'ni ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikayelerini Türk dünyası da yazacaktır." diye konuştu.



"Ortak bir ticaret zinciri bizi birleştirmeli"



Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyete geçmesi için bir araya gelindiğini belirterek, bu odanın Türk dünyasında seçkin bir marka yaratacağına inandıklarını söyledi.



Türk Keneşi Liderler Zirvesi'nde geçen yıl devlet liderlerinin, iş birliğinin güçlendirilmesine değindiğini anımsatan Amreyev, ortak odanın kuruluşundan itibaren ticari ilişkilerin ciddi anlamda geliştirilebileceğini vurguladı.



Amreyev, yeni mekanizmalar ortaya çıkarmak adına çalıştıklarını ifade ederek, "Ortak birtakım işler yapmayı amaçlıyoruz. Ortak yatırım fonunun oluşturulması ve KOBİ'nin desteklenmesi amaçlanıyor. Böyle bir fonun kurulmasıyla birlikte güçlü bir araca sahip olacağız." diye konuştu.



"Artık tek millet 6 devletiz"



Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev ise bu odada yapılacak çalışmaları geliştireceklerini vurgulayarak, "Artık tek millet 6 devletiz. İmkanlarımız çok geniş. Bunları bir araya getirmemiz gerekir. İş dünyasının önünü açmak çok hayırlı bir iştir." dedi.



Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov, kardeş iş dünyasının bir arada olmasının önemine işaret ederek, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası hakkında bilgi verdi.



Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev de Türk dili konuşan ülkelerin adım adım birleştiğini ifade ederek, "İlk genel kurul, ilk genel sekreter seçimi bugün yapılacak. Ticaret demek kolay ama satmak kolay değil. Bazı siyasi ve diğer sorunlar ticarete engel oluşturabiliyor. Ortak bir ticaret zinciri bizi birleştirmeli ve sorunlar ortadan kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.



Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk başkanı Hisarcıklıoğlu



Konuşmaların ardından Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Genel Kurulu yapıldı.



Bu arada, Daimi Sekretaryası İstanbul’da olacak Oda, TOBB’un binasında hizmetlerini yürütecek. Ayrıca, her ülkeden 5 delegeden birinin kadın olması konusunda prensip kararı alındı.