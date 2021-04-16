Türk tohumculuğunu şimdi de dünyaya açıyor

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) yurt içindeki başarılarını uluslararası eranaya taşıyor. TÜRKTOB Türkiye'de tohumcuğu yeni bakış açıları getrid. Tahumculuk konusunda farkındalık çalışmaları yaparak sektörü öne çıkardı. Bu çalışmalar dünyanın da dikkatini çekti. Ve Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Savaş Akçan sektörle ilgili en önemli örgütlenme olan Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Başkanı oldu.

Savaş Akçan son olarak Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı ve Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Başkanı olarak Özbekistan’da Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar ile bir araya geldi. Görüşmede, tarımsal ticaretin geliştirilmesi için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, gümrük tarifeleri, referans fiyat uygulamaları, tarife dışı kontroller, Özbekistan’ın kamu yatırım programlarından tohumculuk sektörünün daha çok yararlanması gibi konular gündeme geldi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, ECOSA üyesi diğer ülkeler için de sinerji yaratacağı vurgulanan toplantıda Akcan, Büyükelçi Bekar’a tohumculuk sektörünün ve ticaretinin güncel konularına, TÜRKTOB ve ECOSA’ya gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.