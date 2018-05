Türk ve İngiliz firmalar “insansız“ teknoloji geliştirecek

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde faaliyet gösteren Türk ve İngiliz firmaları, ileri teknoloji insansız kara araçları platformu geliştirerek pazarlamak için iş birliği yapacak.

İş birliği anlaşması, İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda daha da ileriye taşınarak sivil diyaloğu da kapsayacak şekilde zenginleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011'de kurulan ve bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Londra'da toplanan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda atıldı.

Organizasyon kapsamında Katmerciler ve İngiliz Mira firması, diğer paydaşlar Savronik ve Delta Ltd. ile insansız kara araçları alanında uluslararası stratejik iş birliğini öngören bir anlaşmayı, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir eşliğinde imzaladı.

Anlaşmaya göre her iki ülkenin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji insansız kara araçları platformu, ortak çabayla geliştirilerek İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyaya ortak pazarlanacak. Bu doğrultuda üretim üssü olarak Türkiye'nin seçilmesi öngörülüyor.

Mira, İngiltere'de yerleşik, araç test sistemleri ve akıllı insansız kara araçları konularında faaliyet gösteren öncü bir firma olarak dikkati çekiyor.

Katmerciler, bu anlaşmayla Türkiye'de insansız kara sistemlerindeki öncü rolünü uluslararası seviyeye taşımayı hedefliyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi savunma sanayisinde de köklü bir atılım içinde olduğunu söyledi.

SSM'nin yönlendirmesi ve önderliğinde insansız kara araçları sistemleri konusunda büyük bir yatırım içinde olduklarını vurgulayan Katmerci, şöyle konuştu:

"ASELSAN gibi paydaşlarımızla geliştirdiğimiz sistemler şimdiden global anlamda bu alandaki en komple ve entegre çözümlerdir. Bu anlaşmayla birlikte yetenek havuzumuzun daha da büyümesi ve eklenen Mira ve Savronik gibi çok değerli paydaşlarla daha gelişmiş akıllı sistemler ortaya çıkarmak için sıkı çalışacağız. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi aşamasında desteklerini esirgemeyen SSM Müsteşarımız İsmail Demir, sözleşmenin bir anlamda mimarı olan ve olabilmesi için büyük çaba sarf eden forumun eş başkanlarından Reha Denemeç'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

- Türkiye'deki ilk ürün UKAP

Katmerciler, bir süredir insansız kara araçları konusunda çalışmalar yapıyor.

Şirketin insansız kara araçları konseptinin ilk ürünlerinden zırhlı ve paletli UKAP'ın tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.

Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi. Alttaki ana platformun üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro optik, radar, haberleşme gibi sistemlerin araca entegrasyonu da planlanıyor.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan UKAP'ın, her tür zorlu koşulu içeren saha testleri başarıyla sürdürülüyor. Testlerde, platformun hareket performansı ve atış kabiliyeti üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.