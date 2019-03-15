Turkcell Genel Müdürü görevi bıraktı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı alırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre; Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu'nun görevi bıraktı.



Şirketten konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken, yönetim kurulunun gün içerisinde açıklama yapacağı belirtildi.



Turkcell, Nisan 2015'te göreve gelen Terzioğlu'nun yönetiminde ham veri ve ses satışından, katma değerli dijital servisler alanına yönelmiş ve bu alanda büyümeye başlamıştı.



Son olarak Turkcell eski Genel Müdürleri 25'inci yıl etkinliği için hafta başında bir araya gelmişti.



