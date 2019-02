Turkcell’den 25’inci yıla özel Pera’da nostaljik mağaza

Türkiye’deki dijital dönüşümün öncü şirketi Turkcell, perakende sektöründeki çalışmalarıyla eşsiz alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Mağaza otomasyon altyapılarını tamamen dijital hale getirerek tek merkezden yöneten Turkcell, tüm müşterilerin kolaylıkla erişebileceği ve Turkcell kalitesinde hizmet alabileceği mağazalar tasarladı. 4 yıldır dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Turkcell, müşterilerine 14 Şubat’a özel bir sürpriz hazırladı.



1500 mağazasını yenileyerek alışveriş deneyimini mükemmelleştiren Turkcell son olarak, Beyoğlu’nda bulunan amiral gemisi Pera mağazasını tümüyle yeniledi. Mağazanın açılışını gerçekleştiren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, 25. kuruluş yıldönümü ve 14 Şubat Sevgililer Günü gibi anlamlı iki tarihte Pera mağazasını açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu sene Turkcell’in kuruluşunun 25. yıldönümünü kutluyoruz. Yenilenen mağazalarımızda tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Bu sayede müşterilerimiz istedikleri ürünlere daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisi sayesinde mağaza alışverişlerinde kağıtsız, daha az prosedür içeren, hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuluyor. Çalışanlarımız ellerindeki tabletler ile müşterilerimize mağaza içinde daha etkin ve hızlı hizmet sunabiliyor. Pera mağazasında tüm ayrıntıları düşündük. 2018 Kasım ayı sonunda dönüşüme giren bu mağazamızda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Mağazamızda, Beyoğlu’ndan esintiler sunduk ve adeta İstiklal Caddesi’nin küçük bir parçasını mağazamızın içine taşıdık. İstedik ki, 25’inci yılımızda hem bizim hem de İstanbullular için çok değerli olan İstiklal Caddesi’nde sevgi dolu ve nostaljiyle yüklü bir mağaza sunalım. Müşterilerimiz hem geleceğin mağazasında eşsiz bir deneyim hem de hatıralarımızdaki eski İstanbul’u tekrar yaşasınlar, Pera’daki mağazamızda daha keyifli bir vakit geçirsinler” dedi.



Pera Mağazası’nda İstiklal Caddesi’nde yürüyüş hissi verildi



İstiklal Caddesi’nin mağaza içine taşındığı konseptte etkinlik posterleri duvarlar da kullanıldı. İstiklal Caddesi’nin vazgeçilmezleri olan simit, kestane arabası ve nostaljik tramvay da mağazanın girişinde müşterileri karşılıyor. Modern insanın yeşile kaçışını temsil etmek için mağaza içerisinde yeşil alanlar kullanıldı.



Son Teknoloji Ürünler ve Dijital Servisler Deneyimi Turkcell Mağazaları’nda



Sadece cep telefonu, tablet gibi ürünler değil; ev içi eğlence sistemleri, giyilebilir teknoloji ürünleri, akıllı ürünler ve drone gibi çok geniş bir yelpazede son teknoloji ürünler Turkcell mağazalarında sunuluyor.

Ödeme ve destek işlemlerinin yapıldığı hizmet alanları ile ayrı konumlanan yeni teknoloji ürünlerinin ve akıllı cihazların deneyimlendiği keşif alanlarının yanısıra müşterilerimizin dijital servislerimizi deneyimlemesi için TV+’tan, fizy’e ve Dergilik’e kadar uygulamalarımız için ayrılan alanlarda mağazalarda hizmet alanları arasında.



Sertifikalı çalışanlarla çözüm olanakları



Turkcell Akademi tarafından 81 ildeki tüm mağaza çalışanlarına özel olarak verilen sertifikasyon programı ile çalışanlarımız müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için her an hazırlar. Müşterilerimizi daha iyi karşılamak ve onların ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin cevap verebilmek için, çalışanlarımız sadece bulundukları iş alanıyla ilgili değil pek çok farklı alanda eğitimlerini tamamladı. Mağazalarımızdaki "Akıllı Destek Masası" müşterilerimizin her türlü teknik soru ve sorunlarına çözüm sunuyor. Diğer taraftan mağaza içinde bulunan “destek hattı” sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken, işitme engelli müşteriler de işaret diliyle görüntülü hizmet alabiliyor.



Açılışa özel etkinlik ve hediyeler



Yeni mağaza heyecanına hediyeler, indirimler ve etkinlikler eşlik edecek.14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstiklal Caddesi bando ile renklendirildi. İstiklal Caddesi’nde 4 noktaya konumlanacak Süpriz Noktalar’da hediyeler dağıtılacak, hediyelere ek olarak Pera mağazasının önündeki Süpriz Nokta’da aksesuar alışverişlerinde kullanılabilecek %25 indirim ödülü de hediye edilecek. TV+ film kurdu etkinliğinde ise sorulan sorulara doğru cevap veren yarışmacılara TV+ hediye edilecek. Açılış mutluluğunda Turkcell’e katılan müşteriler bu anı ölümsüzleştirmek için lifebox GIF kutusunu kullanarak fotoğraf çekebilecek.