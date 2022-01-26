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Türkiye CEO’luğuna Kerem Ciritci atandı

2016’dan bu yana Domino’s Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Ciritci, Domino’s Türkiye CEO’luğuna atandı.

Türkiye CEO’luğuna Kerem Ciritci atandı

Food Tech Company olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Domino’s, DP Eurasia Group çerçevesinde yeniden yapılanma kararı alarak 1 Ocak 2022 itibariyle organizasyonunda üst düzey görev değişikliğine gitti. Yeni yapılanma kararıyla birlikte Aslan Saranga Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’yi kapsayan DP Eurasia Group CEO’luğuna devam edecekken, 2016’dan bu yana Domino’s Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Ciritci, Domino’s Türkiye CEO’luğunu üstlenecek.

Son 16 yıldır Domino’s’un büyüme ve dijitalleşme yolculuğunda büyük emek ve katkıları bulunan Kerem Ciritci, bu atamayla DP Eurasia Group seviyesinde organizasyonda odaklanma sağlamak amacıyla Domino’s Türkiye ekibine liderlik edecek. Kerem Ciritci; dijital dönüşüm sürecinde Türkiye’yi yazılım ve gıda teknolojisi alanında bölgesel bir üs haline getirmek üzere geliştirilen projeleri yöneterek, en büyük ve yaygın perakende firması olmaya doğru hızla ilerleyen Domino’s’un pazar payını sürdürülebilirlik bakış açısıyla artırmak üzere çalışacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Kerem CiritciDomino’s
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