Türkiye'deki petrol zincirinin peşinde!

Resmi unvanı "Socar Turkey Enerji A.Ş." olan Socar Türkiye, dünyanın en köklü petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi Socar'ın bir iştiraki olarak 2008’de kuruldu. Şirket, iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türkiye arasında artan ekonomik işbirliğinin bir simgesi oldu.



Para Dergisi'nin haberine göre; Ülkenin en büyük şirketlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye'nin sanayisine güç katmaya devam etmekte ve böylelikle Türkiye'nin uluslararası enerji platformlarında önemli bir güç haline gelmesine yardımcı olmakta. Yaptığı yatırımlar 19.5 milyar doları buldu. Türkiye’deki en büyük dış yatırımcı unvanına sahip.



Petkim, Star Rafineri, TANAP, Petlim, Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali (Petkim RES), Socar Dağıtım ve Socar Depolama gibi bir çok yatırıma imza attı. Socar’ın en büyük yatırımı Star Rafineri 2018 Ekim’de açıldı.



Socar’ın şimdilerde ise akaryakıt dağıtım sektörü için ciddi bir hazırlık yaptığını duyduk. Bu kadar büyük rafineri yatırımı yapan bir grubun dağıtım işine girmesi elbette sürpriz değil. Türkiye’de hali hazırda 17 dağıtım istasyonu ile faaliyet gösteriyor. Son olarak İstanbul Havalimanı’nın akaryakıt ihalesini aldığını belirtelim. Gelelim kulisimize…



POAŞ'ı yakın takibe almış



Bize gelen bilgilere göre Socar, büyük bir satın alma peşindeymiş. Petrol Ofisi’ni yakın takibe almış.



Satın alma gerçekleşir mi bilmiyoruz ama Socar’ın operasyonu tek markayla da sınırlı değilmiş. Öğrendiğimize göre ismi bizde saklı yerli bir dağıtım istasyonunu da radarına dahil etmiş…

Para Dergisi