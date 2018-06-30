Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde başkanlık koltuğu için süren yarış sona erdi. Birlik, 25. Olağan Genel Kurulu'nda çekişmeli geçen seçimler sonunda Gülle 9 farkla İsmail Gülle'yi başkan seçti.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin iki dönem kuralı nedeniyle aday olamadığı seçimlerde; TİM Başkanvekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi eski TİM başkanı Oğuz Satıcı ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle TİM başkan koltuğu için yarıştı.



TİM Başkan adaylarının konuşmalarıyla başlayan genel kurulda İsmail Gülle şunları ifade etti:



“20 yıldır ihracatçı birlikleri içerisindeyim. Her kademesinde görev yaptım. Özellikle kamuyla, bürokrasiyle ve ihracatçılarla olan iletişimlerde çok ciddi bilgi birikimim var. Bu bilgi ve birikimimi; sanayiciliğimi, üreticiliğimi ihracat ile olan bütün yaşadığım süreçleri ihracatçıların hizmetine sunmak amacındayım. Yaşadığım süreç içerisinde eksiklikleri çözmek ve çok daha dinamik bir TİM yönetmek istiyoruz. Sadece başkan ile değil yönetimle; ben değil, biz yapacak şekilde organizasyon yapacağız. TİM’in 440 tane delegesi var. Bunlar sadece genel kurulda gelip oy kullanmak, el kaldırmak üzerine görevliler. Bu meclisi üç ayda bir toplayarak daha etkin ve verimli bir meclis oluşturmak ve TİM’i bütün herkesin fikirlerini; projelerini, sorunlarını paylaştığı bir noktaya getirmek istiyoruz.”

3 aday arasında gerçekleşen başkanlık yarışında;

Oğuz Satıcı 109 oy,

Tahsin Öztiryaki140 oy,

İsmail Gülle 149 oy aldı.