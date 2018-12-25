Türkiye İhracatçıları,IAS ile Çin’deki buluşmaya hazırlanıyor!

Uzakdoğu’nun en büyük sanayi buluşması olarak tanımlanan fuarın, yeni işbirlikleri noktasında Türk markalara yeni kapılar açması bekleniyor. Fuarda endüstriyel otomasyon, elektrik sistemleri, robotik ve bilişim çözümlerindeki en yeni trendler görücüye çıkacak.



Dünya otomasyon sektörü Çin’de düzenlenecek olan ‘Endüstriyel Otomasyon Fuarı (IAS) 2019’da bir araya gelecek. Türkiye’nin ihracatta öncelikli ülke olarak belirlediği Çin’de düzenlenecek olan ‘Endüstriyel Otomasyon Fuarı’nda (IAS), otomotiv ve araç yapımından elektrik mühendisliğine; elektronik, makine ve tesis mühendisliğinden yarı iletken teknolojisine; proses endüstrisinden hassas endüstri ve diğer tüm endüstri alanlarına kadar geleceğin fabrikalarında ihtiyaç duyulan otomasyon teknolojileri sergilenecek. 14 – 21 Eylül 2019 tarihleri arasında Shanghai’da düzenlenecek olan ve alanında Asya kıtasının en kapsamlı fuarı olan ‘Endüstriyel Otomasyon Fuarı (IAS), B2B alanlarıyla da yeni işbirlikleri için fırsatlar sunacak.



Geçen yıl 65.540 m2 alan üzerinde 687 firmanın katıldığı, farklı ülkelerden 112 delegasyon grubunun ve 174 bin 118 profesyonel ziyaretçinin ziyaret ettiği, endüstriyel otomasyon, elektrik sistemleri, robotik ve bilişim çözümleri konularını kapsayan fuarda, uluslararası otomasyon sektöründe faaliyet yürüten lider markaların geliştirdiği teknolojiler sergilenecek.



14 – 21 Eylül 2019, Çin IAS Fuarı, Otomasyon sektörünü En Karlı Pazarlara Taşıyacak!

Çin sanayisinde gelişmekte olan; otomatik sanayi, otomotiv, kağıt yapımı, nükleer güç ekipmanları,elektrik enerjisi, akıllı şebekeler, demiryolu taşımacılığı, takım tezgahı, yeni enerji, bina otomasyonu, inşaat malzemeleri, gıda & ambalajlama, metalürji ve madencilik gibi sektörlerin tümünü kapsayan otomasyon teknolojileri Çin ekonomisinde büyük öneme sahip.



14 – 21 Eylül 2019, Endüstriyel Otomasyon Fuarı (IAS), sektörün en karlı pazarları konumunda bulunan Çin ve bölge ülkelere yönelik hayata geçirilecek yeni anlaşmalarla, endüstri ve enformasyon teknolojilerine geçiş sürecini hızlandırmayı hedefliyor.



