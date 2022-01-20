Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkiler HEPA ile üst seviyeye taşınıyor

Türkiye - Macaristan ticari ilişkileri her geçen gün daha ileri bir noktaya taşınıyor. Burada yakalanan başarıda önemli bir rol üstlenen kurum ise Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA). Geçmiş dönemde yapılan çalmışmalar, işleyiş yapısı ve iki ülke arasındaki ticarete sağladıkları katkıyı HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş Gazete Ekonomi’ye değerlendirdi.

HEPA Türkiye hangi konuda faaliyet gösteriyor?

Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA’nın Türkiye ve Yunanistan’dan sorumlu resmi temsilcisi HEPA Türkiye, 2015 yılından beri hizmet verdiği ülkeler ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi görüyor. HEPA Türkiye, Macar firmaların tanıtımlarını yaparak bu firmaların pazara girmelerine destek oluyor.

Nasıl bir yapı ile çalışmalarınızı yürütüyorsunuz?

HEPA’nın Türkiye ve Yunanistan’dan sorumlu resmi temsilcisi olarak Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa; yurt dışındaysa Atina ve Budapeşte’de olmak üzere toplamda 6 ofisi ile Macar şirketlerinin ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

HEPA Türkiye Macaristan ve Türkiye arasında köprü olarak pek çok alanda iş birlikleri kurulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda öncelikli olan alanlardan biri de sulama ve tarım alanında geleceğe ve çevreye yönelik iş fırsatlarının oluşturulması.

Macaristan’ın öne çıktığı alanlardan birinin sulama teknolojileri ve tarım sektörü olduğunu biliyoruz. Bu konuda Macaristan ne gibi deneyimlere ve katma değere sahip?

Sınır aşan sular konusunda mansap (downstream) bir ülke olan Macaristan, bu coğrafi dezavantajını bir avantaja çevirerek su yönetimi ve teknolojileri alanında önemli ilerleme kaydetti. Kısıtlı su kaynaklarının korunması ve sanitasyonu alanında ülke çapında geçerli sıkı bir yasal rejim ve sağlam bir kurumsal çerçeve kuran Macaristan, güçlü bir akademik altyapı ve kamu-özel sektör iş birliği tarafından su endüstrisini desteklemektedir. Ülkedeki su sektörü, bu alanda geliştirdiği ve sahip olduğu en ileri teknolojiler, rekabetçi bilgi ve çözümler ve zengin iş fırsatları ile uluslararası iş birliği için önemli bir kaynak ve fırsat sunmaktadır.

Macaristan su ile ilgili konularda sahip olduğu deneyim ve uzmanlığı ile su yönetimi konusunda ikili ve çok taraflı dış ilişkilerde de söz sahibidir. Uluslararası su politikalarının şekillendirilmesinde öncü rol üstlenen Macaristan, Birleşmiş Milletler’in su komisyonu “Friends of Water”, Avrupa Birliği “Su Çerçeve ve Taşkınlarla Mücadele” direktifleri gibi uluslararası oluşumlarda da yer almaktadır. Günümüzde pek çok ülkede belediyeler gibi kamu idareleri ve özel sektör şirketler ile iş birliği bulunan Macaristan’ın Türkiye ile çalışmaları bulunmaktadır.

Macaristan’ın sulama ve tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini Türkiye’deki şirketlere tanıtmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Macaristan geleceğin önemli temel taşlarından biri olan sulama ve tarım alanlarında, gerek ülke olarak sahip olduğu teknolojik çözümler gerekse yer altı su kaynaklarına sahip olmasının getirdiği coğrafi zenginlikler sebebi ile her iki alanda da büyük katma değere sahip. HEPA Türkiye İzlanda’dan sonra Avrupa’nın en önemli ikinci büyük yer altı su kaynaklarına, kaplıcalarına sahip olan Macaristan’ın bu alandaki deneyimini, ürün ve teknolojilerini Türk firmalarla buluşturmak yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. Tarım için öncelikli ihtiyaçlardan biri olan su ile ilgili konularda Macaristan büyük bir bilgi birikimine ve teknolojik çözümlere sahip. HEPA Türkiye olarak iş birliği fırsatları sunarak çevre, sulama ve tarım teknolojilerini Türkiye’ye tanıtıyoruz.

Türk şirketler Macaristan’ın sahip olduğu bu teknolojilerle kendi sulama ve tarım alanındaki çalışmalarını büyütüp geliştirerek, ülke çapında ve başka pazarlarda kuvvetli oyuncular haline gelebiliyor, ihracatçı konuma gelerek dış pazarlarda etkili olma gücünü artırıyor.

Bu iş birliği Türk şirketlerin yurt dışına açılmasına ne gibi katkılar sağlayabilir?

Macar ve Türk şirketlerinin birlikte hayata geçirebileceği iş birlikleri Afrika, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler gibi başka pazarlarda büyümeyi mümkün kılıyor. Macar ve Türk Eximbank’ları tarafından sağlanan finansal kaynaklar bu iş birliklerinin hayata geçirilmesi için gerekli fonu sağlıyor.

Tüm bu fırsatlar HEPA Türkiye tarafından sunulan ücretsiz danışmanlıkla, Türkiye başta olmak üzere, Afrika, Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere çevre, tarım ve sulama teknolojilerinin taşınmasını sağlarken, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte büyümeyi kuvvetlendirecek imkanları da beraberinde sunuyor.

HEPA Türkiye olarak bu çözümlerin Türk şirketlerle buluşturulması için ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayarak ekonomilere olduğu kadar, çevreye, geleceğe ve ürün tedariğine de katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Macaristan’ın tarım sektöründeki durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Macaristan’da yer alan sektörler arasında tarım ilk sıralarda bulunuyor. Macaristan uygun iklim şartları, güçlü gelenekleri, GDO’suz teknolojileri, iyi eğitimli uzmanları ve sürekli yeniliği hedefleyen anlayışıyla dünya tohum pazarında da güçlü bir konumda. Ülkenin 400-450 milyon avro civarındaki tohum ihracatı, dünya tohum ticaretinin %8-10’unu oluşturuyor. Macaristan ayrıca dünyanın üçüncü büyük mısır ve buğday tohumu ihracatçısı konumunda.

Macar firmaları kimyasal tarım ürünleri alanında ve gübre üretiminde de Avrupa’da güçlü bir konumda bulunmaktadır ve ülke yılda 500-600 milyon avroluk bir kimyasal tarım ürünü ihracatı gerçekleştirmektedir.

HEPA Türkiye tarım alanında köprü olmak için ne gibi çalışmalar yaptı?

HEPA Türkiye olarak iş birliği için şirketleri buluşturmak üzere fuar, etkinlik ve toplantıları düzenlemeye devam ediyoruz. Macaristan ile Türkiye’nin ticari ilişkilerinin gelişmesi için ülkeler arası köprü oluşturuyoruz, Kasım ayında gerçekleşen Türk tarım sektörünün en büyük fuarı Growtech’e Macaristan’ın 12 önemli firması ile katıldık. HEPA Türkiye olarak farklı sektörlerde bu çalışmalara devam ediyoruz.