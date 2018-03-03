Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Türkiye Jokey Kulübü’nde üçüncü Serdal Adalı dönemi!

25 Şubat 2018 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa, kullanılan 111 oyun 56'sını alan Serdal Adalı üçüncü kez seçildi.

Türkiye Jokey Kulübü’nde üçüncü Serdal Adalı dönemi!
Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu. Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.

2012 - 2013 ve 2013 - 2015 yılları arasında da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı seçim sonrası yaptığı açıklamada “Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Veliefendi HipodromuOlağanGenel KurulTürkiye Jokey Kulübü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5