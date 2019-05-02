Türkiye'nin en iyi işverenleri onlar!

Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasına 179 şirket katıldı. 92 şirketin aday olduğu araştırmada çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 31 şirket ödül almaya hak kazandı. Çalışmada; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyut analiz edildi. Ayrıca insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri esas alındı. Ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride verildi.



20-50 Best Small Workplaces birincisi Udemy



En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy birinci sırada yer aldı. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti.



Gittigidiyor/eBay 50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinci sırada yer aldı



50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.



250-500 çalışan sayısı kategorisinde AbbVie ilk sırada



250-500 çalışan sayısı kategorisinin ilk sırasında AbbVie yer alırken, ikinci Magna Seating Türkiye, üçüncü Novartis oldu. Organik kimya dördüncü, Astra Zeneca beşinci, SOCAR altıncı sıradan listeye girdi. Stackpole International yedinci olurken, Döhler Gıda sekizinci, Servier dokuzuncu oldu.



500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi



500-2000 çalışan sayısı kategorisinde Sahibinden.com ilk sıradan listeye girdi. Glaxo Smith Kline ikinci, 3M üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Atasun Optik, dördüncü, MAPFRE Sigorta beşinci, Tavuk Dünyası altıncı, STAR Rafineri ise yedinci oldu.



2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinin lideri Hilton



2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe, Hilton layık görüldü. Kuveyt Türk Katılım Bankası bu kategorinin ikincisi, Albaraka Türk Katılım Bankası üçüncüsü, Petkim ise dördüncü oldu.



Kadın çalışanlar için fark yaratan şirketler ödüllerini aldı



Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi.5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.



“Özel Ödüllerde” ipi göğüsleyen şirket sayısı 6



“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı.



5 şirket “Sektör Ödülü” aldı



Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.



Güvene yatırım yapan şirketler ekonomik zorluklara karşı daha dayanıklı



Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Geçtiğimiz üç senede Türkiye konjonktüründe yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler tüm şirketleri ve çalışanlarını etkiledi. Tüm dünyada hâkim olmaya başlayan belirsizlik, gündemdeki ani ve tahmin edilemez çalkantılar Türkiye'de de etkili oldu. Bu gelişmeler, Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan ve almayan tüm şirketlerin güven algısını olumsuz etkilerken, listeye giren şirketler bir yıl gibi kısa bir sürede güven tazeleyip, yüksek performanslarıyla krizi fırsata dönüştürdüler. Bu da bize, güven kültürüne hız kesmeden yatırım yapan şirketlerin zorluklara karşı daha dayanıklı olduğunu gösterdi.” dedi.



Türkiye’de “gurur” ön planda, “hakkaniyet”te ise alınacak yol var



Globalde “En İyi İşveren” seçilen şirketlerde yönetici–çalışan ilişkisine bağlı olan “güvenilirlik, saygı ve hakkaniyet” boyutlarının, “takım ruhu” ve ”gurur” boyutlarına göre daha geride olduğuna dikkat çeken Toprak, şu açıklamada bulundu: “Türkiye’nin En İyi İşverenlerinde ise bu fark daha büyük; yönetici-çalışan arasındaki güven ilişkisinde %80 baremi aşılamıyor. Ancak “gurur” boyutunda tablo tam tersi, hatta Türkiye’nin En İyi İşverenleri, global şirketlerin 1 puan ilerisinde. Türkiye’nin En İyi İşverenlerinde, çalışanlar, şirketlerinin marka değeri, prestiji, bölgede önemli güç olması, insana değer veren ve yenilikçi yaklaşımları ile gurur duyuyor. Türkiye’nin en iyi işverenlerinde ikinci yüksek boyut olan “takım ruhu”nda, %90 ve üzeri sonuçlarla, Latin Amerika, Asya ve Avrupa lider. “Hakkaniyet” boyutunda dünya sıralamasında geride kalan Türkiye’nin En İyi İşverenlerinde, en önemli iki konu, kazancın paylaşımı ve en çok hak eden çalışanın yükselmesi ile ilgili.”