İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, sürdürülebilir bir büyüme ile birlikte Türkiye'nin kalkınması için özel sektöre önemli görevler düştüğünü belirterek, "Türkiye, özel sektörün güçlenmesi ile büyüyecek." ifadesini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Okan Üniversitesi Girişimcilik Konferansı'nın konuğu VSY Biotechnology ile BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş oldu.

Dr. Varlıbaş, konferansta yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir büyüme ile birlikte Türkiye'nin kalkınması için özel sektöre önemli görevler düştüğünü aktararak, özel sektörün güçlenmesi ile Türkiye'nin büyüyeceğini vurguladı.

Dr. Varlıbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özel sektörün gelişmesi için girişimcilere ihtiyaç var. Yeni şirketler kurulmalı ve yurt dışına açılmalı. Ticaretin güçlenmesi, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki rekabetinin artması, inovasyona dayalı, başarılı şirketlerin pazara girmesi sürdürülebilir büyümede büyük rol oynayacaktır. Türkiye’nin ekonomisi gelişen firmalarıyla birlikte büyüme göstermiştir. 1980’de 90 bin kayıtlı şirket bulunurken, 2008’e gelindiğinde bu sayı 640 bine çıkmıştır. Bugün ise şirket sayısı 1 milyonun üzerindedir. Buna paralel olarak TÜİK verilerine göre, GSMH'miz de 1980’lerdeki 70 milyar dolardan, bugün yaklaşık 900 milyar dolar seviyelerine çıkmış durumda. Türkiye ekonomisi, gelişmiş ve güçlü firmaların artmasıyla büyüme göstermiştir. Ülkemiz, özel sektörün güçlenmesi ile büyüyecektir."



- "BİYOSAD ile Biyoteknoloji Endüstrisi kurulacak"





Dr. Ercan Varlıbaş, Türkiye’de biyoteknoloji endüstrisinin kurulması için BİYOSAD olarak önemli bir misyona sahip olduklarını belirterek, "Ülkemizde biyoteknoloji firma sayısını artırmayı, girişimcileri de destekleyerek biyoteknoloji endüstrisinin oluşumunu sağlamayı amaçlıyoruz. Biyoteknolojik, inovatif ürün üretimi için gerekli altyapının oluşturulması, Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunu yaparken kamu, özel sektör ve üniversitelerle ortak çalışma yapmanın öneminin farkındayız." ifadelerini kullandı.



Dr. Varlıbaş, 1997 yılında temelleri atılan ve hızlı bir büyüme grafiği ile dünyanın göz alanında önde gelen şirketleri sıralamasına giren VSY Biotechnology’nin başarı hikayesini ve mesleki deneyimlerini de anlatarak gençlere "ilham kaynağı" oldu.

Almanya’dan Japonya’ya, Brezilya’dan Filipinler'e, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanında 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren VSY Biotechnology, Türkiye’nin katma değeri en yüksek ürününü üretiyor.

VSY Biotechnology, 1 kilogramı 675 bin dolar ihracat değerindeki göz içi lensleri ile Türkiye’nin cari açığının azalmasına katkı sağlayarak ekonominin gelişiminde rol oynayacak inovatif ürünlere imza atıyor. VSY Biotechnology, akıllı göz içi lenslerinin ham maddesini de Ar-Ge merkezinde geliştirdi.