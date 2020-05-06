Türkiye virüs konusunda iyi sınav verdi

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, "Hayat bu kadar zor olduğu dönemde dahi devam ediyor. Tarımda, tedarikte, sanayide, perakendede ve lojistikte çok sıkıntı yok." dedi. İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye bu süreçte güçlü bir sınav verdi

Türkiye’nin önde gelen bütün kuruluşlarına üyesi olduğu İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde güçlü bir sınav verdiği belirterek şu mesajı verdi:

. Hayat bu kadar zor olduğu dönemde dahi devam ediyor. Tarımda, tedarikte, sanayide, perakendede ve lojistikte çok sıkıntı yok.

. Bunların ne kadar değerli olduğu ve birikmiş iş gücüyle sanayimizin böyle bir dönemde ayakta olmasının önemini gördük.

. Bütün sektörler zaafa uğrasa da sanayi bir ekonominin toplumun sigortası. Bu dönemde de bunu gösterdik.

Bahçıvan düzenlediği online toplantıda şu değerlendirmeleri yaptı:

. Tüm dünya salgın sürecine hazırlıksız yakalandı. En gelişmiş ülkeler dünyanın en güçlü şirketleri ve kurumları böylesi bir olayın karşısında hazırlıksız yakalanması gafillik. Avrupa Birliği gibi dünyanın en kurumsallaşmış devletler topluluğu en büyük zararı gördü.

. Süreç nereye evrilecek o da soru işareti. Savaşın farklı bir versiyonu ve tarih yeniden yazılıyor. Türkiye sağlık dünyası muazzam bir cephe savaşı veriyor. Şu an görünen rakamlarla anlaşılıyor ki Batı'daki sıkıntılı durumu biz ülke olarak görmedik.

. Talep bir anda tüm sektörlerde bu kadar kökten kesilmesi ilk kez yaşanıyor. Talebin olmadığı bir yerde ekonomik hayat olmuyor. Üretimi, ticareti ve hizmet sektörünü talep sürüklüyor.

. Dünya şu anda talebini kesmiş durumda. Adeta yaşama mola verildi. Böyle bir durum kısa da sürmediği için asıl mesele insanların içine kapandığı bu psikolojik süreçte geçmiş alışkanlıklarını ve talep paradigmalarını nasıl değiştireceği.

Bahçıvan, süreç başladığından bu yana İSO olarak 3 tane temel konu üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

. Birincisi şirketlerimizin nakit akışının olabildiğince güçlü tutulmasıydı ki bunun ilk baştan büyük bir nakit krizi oluşturacağı belliydi. İkinci olarak istihdamın korunması konusu en önemlisiydi. Sanayi şirketlerinde de farklı sektörlerde de yetişmiş belirli bir düzeye gelmiş insanlarımız kolay elde edilmiyor. Zaten Türkiye'de son yıllarda güçlü bir istihdam piyasasından gelinmiyor hatırı sayılır bir işsizliğimiz vardı. Onun üzerine yeni bir dalganın gelmemesini çok önemsedik ve Ankara'ya da ilettik. Üçüncüsü de kamu alacakları konusunda devletimizin olabildiğince sanayiciye mükellefe rahatlık ve kolaylık göstermesiydi. Gördük ki bu üç konu da önlemler paketinde imkanlar dahilinde aktif hale getirildi. Özellikle finansman konusunda Kredi Garanti Fonu'nun desteği son 2-3 haftadan beri gayet aktif şekilde kamu bankalarıyla adeta bir can suyu katkısıyla sektörlere nakit akışı oluşturuyor.

Üretimlerini aksatmadan hayatın devamını sağlayan sanayicilerin bu süreçteki önemine işaret eden Bahçıvan, "Güçlü bir sınav verdi Türkiye. Hayat bu kadar zor olduğu dönemde dahi devam ediyor. Tarımda, tedarikte, sanayide, perakendede ve lojistikte çok sıkıntı yok. Bunların ne kadar değerli olduğu ve birikmiş iş gücüyle sanayimizin böyle bir dönemde ayakta olmasının önemini gördük. Bütün sektörler zaafa uğrasa da sanayi bir ekonominin, bir toplumun sigortası bu dönemde de bunu gösterdik." dedi.

Bu dönemin en önemli konularından birinin sürekli diyalog halinde olmak olduğunu belirten Bahçıvan, şunları söyledi:

. Sanayicilerle iç içe olmak, her birine çare getirmesek bile insanlara dokunmak önemli. Tüm üyelerimizle temas içindeyiz onlardan gelen sektör bilgilerini gün be gün analiz etmeye çalışıyoruz. Örneğin, maske konusuna müdahil olduk destek veriyoruz. En önemli konu yavaş yavaş çalışmaya başlayacak olan sanayimizdeki çalışanlarımızın bu dönem boyunca son derece güvenli çalışma ortamında işlerine devam etmesi. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız ile temas içindeyiz, tüm üyelerimize danışmanlık ve yönlendirme için çalışıyoruz. Sektör durumlarına göre virüsten nasıl korunulur çalışmalarına başlayacağız. Bu önümüzdeki haftaların en önemli konusu. Mücadele edilse de virüs hayatımızdan gitmiyor hepimiz bununla yaşamaya alışacağız. Sektörlerin tedbirleri bu konuda çok önemli olacak, çalışanımızın sağlığı en önemli konumuz, tüm imkanlarımızı kullanacağız.