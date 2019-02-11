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TÜRKİYE’DEKİ GENÇLERİN YÜZDE 22’Sİ İŞSİZ

Dünyada en fazla genç işsiz oranı yüzde 52 ile Güney Afrika’da görülürken, Türkiye’de bu oranın yüzde 22 olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’DEKİ GENÇLERİN YÜZDE 22’Sİ İŞSİZ
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Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, genç sizlik oranını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in The Spectator Index verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyada en fazla genç işsiz oranı yüzde 52 ile Güney Afrika’da görüldü. Güney Afrika’yı yüzde 38 oran ile Yunanistan takip ederken, bunu yüzde 36 ile Nijerya’nın izlediği saptandı. Türkiye’deki genç işsizlik oranının ise yüzde 22 olduğu kaydedildi.Türkiye’yi listenin bir üst sırasından takip eden ülke ise Arnavutluk olurken, oradaki genç işsizlik oranının yüzde 23 olduğu belirlendi. Türkiye’nin bir alt sırasına da Fransa yerleşirken, yüzde 21 orana sahip olduğu kayıtlara geçti. Listede ilk on içerisinde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla; İspanya, İtalya, Fas, İran, Cezayir, Sırbistan ve Hırvatistan oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde işsizlik başlığı altında yazılı basına 49 bin 575 haberin yansıdığı tespit edildi. Önceki yıllarda medyaya yansıyan haber adetleri incelendiğinde, 2017 yılında 48 bin 854, 2016 yılında ise 36 bin 508 haberin yansıma bulduğu görüldü. Yıllara göre haber çıkışları artış gösterirken, işsizlik oranlarına medyanın da kayıtsız kalmadığı tespit edildi.

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