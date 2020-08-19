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Türkiye’deki KOBİ’lere 7 Milyon TL değerinde yardım

17.08.2020 - Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdiğini duyurdu.

Türkiye’deki KOBİ’lere 7 Milyon TL değerinde yardım

Facebook’un geçtiğimiz aylarda başlattığı ve 30’dan fazla ülkede yer alan 30 bin KOBİ’ye 100 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdiği hibe programının Türkiye ayağından faydalanmak isteyen KOBİ’ler, 26 Ağustos tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

KOVİD-19 sonrası KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları aşmalarında ve yeniden ayağa kalkmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook’un Facebook ile Güçlenen KOBİ’ler projesi kapsamında hayata geçirdiği ve nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul’daki işletmeler başvurabilecek. Facebook, projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapacak.

KOVİD-19’un, yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir ekonomik kriz olduğunu ve bu dönemde en çok zorluğu KOBİ’lerin yaşadığını gördüklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: “Şirket olarak bu zor ve belirsiz dönemde Türkiye’deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57’sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz bu hibenin KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalmalarına destek olmasını umut ediyoruz.

Bununla birlikte KOBİ’lerin eğitime, dijitalleşme alanında rehberliğe ve daha iyi bir sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarının da farkındayız. Bu doğrultuda Facebook ile Öne Çıkın ve Sınırları Aşan KOBİ’ler eğitimlerimizin sanal versiyonlarını tüm bölgede başlatıyoruz. Bununla da kalmayıp, ülkemizde Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle bir iş birliğine imza atarak Pazaryeri Destekleri sayfasını hayata geçirdik. Facebook olarak, insanların topluluklarında yer alan işletmeleri desteklemeye devam edebilmeleri için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz.”

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