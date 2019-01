Türkiye’nin bor madeninden Türkiye’nin temizlik ürünü Dünya bor pazar lideri Eti Maden, yerli ve milli yeni temizlik ürünü BORON’u piyasaya sürdü. Petrol türevleri, parfüm ve fosfat içermeyen, her yıkamada mükemmel sonuç veren BORON; aynı zamanda doğaya ve çevreye de saygılı bir ürün. BORON’la yapılan temizlik sonrası açığa çıkan atık su, insan ve çevre sağlığına zarar vermiy



Dünya bor pazar lideri Eti Maden, yerli ve milli yeni temizlik ürünü BORON’u piyasaya sürdü. Petrol türevleri, parfüm ve fosfat içermeyen, her yıkamada mükemmel sonuç veren BORON; aynı zamanda doğaya ve çevreye de saygılı bir ürün. BORON’la yapılan temizlik sonrası açığa çıkan atık su, insan ve çevre sağlığına zarar vermiyor.



Dünya Bor lideri Eti Maden, gelecek vizyonu ile birlikte Türkiye'nin en değerli yeraltı kaynağından yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bor madeninin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirilen doğal mineralli temizlik ürünü BORON, "Türkiye'nin Bor madeninden Türkiye'nin temizlik ürünü" sloganıyla piyasaya sunuldu. BORON'un diğer özellikleri ise doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi.





Enerji Bakanı Dönmez; “2018’de bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti”



Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın lansmanına katılan Sn. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin ülkeye sağladığı katma değerlere dikkat çekerek, “ ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığımız “Milli Enerji ve Maden Politikamız” ile yerin altında ne varsa süratle ekonomiye kazandıracağız dedik. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz. ” dedi.



Bor’un gerek hammadde gerekse ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geldiğini söyleyen Bakan Dönmez, dünya bor revervlerinin %73’ünden fazlasının ülkemizde olduğunu belirtti. Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti:

“2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşallah bu rakamı artırarak devam ettireceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde halihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON, borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Geliştirilen ar-ge çalışmalarıyla ETİ Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışıyor. BORON yerli ve milli bir ürün. Ar-ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağımızla üretildi ve yıl boyunca aynı fiyata satışı gerçekleştirilecek. Emeği geçen tüm ETİ Maden yöneticilerimizi ve işçi kardeşlerimizi kutluyorum.”





Türkiye’nin temizlik ürününü geliştirdik



17 farklı ürünle 100’den fazla ülkede 350’yi aşkın küresel müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Keleşer ise, “80 yılı aşkın tecrübesiyle ülkemizin madencilik sektörünün lokomotif kuruluşu Eti Maden olarak, dünya bor rezervinin %73’üne sahip olduğumuz BOR’da faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz. Dünya Bor Pazarındaki Liderliğimiz, “İnovasyon, Kalite ve Sürdürülebilirlik” vizyonuyla gerçekleştirilen yatırımlar ile daha da güçlendirilmiştir. Üretim, Satış ve Pazar Payında Lider olmanın sorumluluğu ve bilinciyle, daha çok katma değerli ürünlere yönelik çalışmalara odaklanarak BOR’un hayatımızın bir parçası olması için çalışıyoruz. Yeni ürünümüz BORON, doğal bor mineralinin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirildi. Petrol türevi ve fosfat gibi zararlı maddeler içermeyen, insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen anti-fungal ve anti-bakteriyel özelliklere sahip BORON markamızı “Türkiye’nin Bor Madeninden Türkiye’nin Temizlik Ürünü BORON” sloganıyla piyasaya sunuyoruz.” dedi.



Petrol Türevleri yok, Parfüm yok, Fosfat Yok



Eti Maden İşletmeleri laboratuvarlarında 2012’den bu yana süren çalışmalarla geliştirilen BORON temizlik ürünü, geleneksel sentetik deterjanlardan farklı. Ürün, petrol türevleri, parfüm ve fosfat gibi kimyasal maddeleri barındırmıyor. İçeriğinin yüzde 50’den fazlası doğal mineral olan borakstan oluşan BORON, leke çıkarma işlemini kolaylaştırarak ve suyu yumuşatarak temizleme performansını arttırıyor. Bu özelliğiyle çamaşırların daha yumuşak kalmasını sağlayarak yumuşatıcı ihtiyacını da en aza indiren BORON’un, temizlik sonrası açığa çıkan atık suyu ise insan ve çevreye zarar vermiyor. Yeni temizlik ürünü, Eti Maden Eskişehir Kırka tesislerinde tam otomasyona sahip yeni devreye alınan Borlu temizlik ürünleri üretim tesisinde imal ediliyor. Türkiye’nin tüm büyük market zincirlerinde 4 kiloluk paketlerde satışa sunulan yeni ürün BORON’un satış fiyatı ise 24,90 TL.