Türkiye’nin en büyük biogaz tesisi Menderes’te kurulacak

Çevre olan duyarlılık tüm dünyada her gecen gün önemini daha fazla hissettirirken, bu alanda örnek çalışmalar sergileyen şirketlerde sayılarını git gide arttırıyor. Bunlardan biri de Doğanlar Holding. Bünyesinde uluslararası ölçekte daha etkin bir grup haline gelme misyonuyla çalışmalarını sürdüren Doğanlar Holding, bir süredir devam eden Biotrend Enerji çalışmalarını tamamladı. Evsel atıktaki, demir, cam, plastik ve karton ayrıştırılarak ülkeye katma değer sağlanan çalışma, Doğanlar Holding’i 18’inci biogaz tesisiyle buluşturuyor.

2021 yılına ilişkin faaliyetlerini anlatmak üzere bir toplantı düzenleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu yıl halka arz ettikleri Biotrend Enerji’nin yıl sonuna kadar 18’nci biogaz tesisini devreye alacaklarını ve bu tesisle birlikte atıklardan enerji üretimine devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye’de alternatif enerji üretimi konusunda yatırımlar yapma misyonunun yanı sıra, teknolojik olarak bir üretim ve uygulama merkezi olma hedefleri bulunduğunu ifade eden Davut Doğan, “Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) olarak adlandırılan atıktan elde edilmiş yakıt da üretiyoruz. Gelecek planlarımız arasında sanayicilere buhar satmak, santrallerden çıkacak sıcak su ile seracılık yapmak ve kompost gübre üretmek yer alıyor” dedi.

Biotrend Enerji’nin yıllık 2,2 milyon ton CO2 emisyon engelleme oranına sahip olduğunu söyleyen Davut Doğan, her yıl yaklaşık 480 bin adete yakın binek aracın trafikten çekilmesinin atmosferde biriken sera gazları üzerinde yaratacağı pozitif etkisi oranına eş değer olduğunu ifade etti.

2021 yılı 3 aylık konsolide net satış cirosu 66 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşen Biotrend Enerji’nin, bir yıl öncenin aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda yüzde 39 oranında artış yaşandığını dikkat çeken Davut Doğan, “2021 yılı ilk çeyrek konsolide faaliyet karımız 16 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 408 oranında artış yaşandı. Enerji sektöründe 1 yıl içerisinde 160 milyon dolar yatırım yapılması planlanıyor” dedi.

