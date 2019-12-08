Türkiye’ye değer katmak için varız!

Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından kurulduğu 1959 yılından beri değerleriyle birlikte büyüyen Doğan Grubu, Aydın Doğan’ın iş yaşamının ve Doğan Grubu’nun temellerinin atılmasının 60. Yılını özel bir gala gecesi ile kutladı. Farklı alanlardaki yatırımlarıyla Türk ekonomisine katkıda bulunarak öne çıkan, aynı zamanda eğitim, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da birçok projeye imza atan grubun 60. yıldönümünün kutlandığı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan’ın ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte, iş, siyaset, sanat, medya ve cemiyet hayatından özel konuklar ağırlandı.

1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne yapılan kayıt ile temelleri atılan, Türk ekonomisine sağladığı katkılarıyla kendine farklı bir yer edinmiş olan Doğan Grubu 60. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Doğan Grubu’nun temellerinin atılmasının 60. Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı özel bir gecede kutlandı. Sema - Aydın Doğan ve Doğan Ailesinin ev sahipliğinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen gala gecesine, iş, siyaset, sanat, medya ve cemiyet hayatından özel konuklar katıldı. Aydın Doğan tarafından 60 yıl önce Sirkeci’de küçük bir ofiste temelleri atılan Doğan Grubu bugün, 10 binden fazla insanın istihdam edildiği, enerji, akaryakıt perakendesi, finans, internet-eğlence, sanayi, otomotiv, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren önemli iş gruplarından biri durumunda. Doğan Grubu, özellikle kültür, sanat ve önemli toplumsal konularda dikkat çeken ve ülkeye değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de biliniyor.

Törene ayrıca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum."

‘Başarılarla dolu bir tarih biriktirdik’

Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, gecede yaptığı konuşmasında 60 yıl önce Kelkit’ten İstanbul’a gelirken iş hayatı ile ilgili büyük hayalleri olduğunu belirtti. “Başta Kelkit ve Gümüşhane olmak üzere, Türkiye’nin her yerine yatırım yapan, istihdam sağlayan, devlete vergisini son kuruşuna kadar ödeyen, Türkiye’nin kalkınmasına katkısı olan bir insan olmak istiyordum. Hayallerimin hepsini gerçekleştiremedim. Keşke daha fazla yatırım yapabilseydim. Keşke daha fazla istihdam yaratabilseydim. Keşke güzel ülkemin topraklarında daha büyük ayak izlerim olsaydı”.

Doğan Grubu olarak 60 yıl boyunca birçok alanda iş yaptıklarını belirten Doğan, “Grup olarak alnımız açık. Başarılarla dolu bir tarih biriktirdik. Anadolulu kimliğimizi hiç unutmadık. On binlerce ailenin hayatına dokunduk. En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Birincisi, bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi verenler arasında yer almış olmak. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez. Bir işadamının ülkesine yapacağı en önemli katkı vergi vermektir. İkincisi ise, Aydın Doğan Vakfı olarak eğitime, sanat ve kültüre yaptığımız katkılardır” dedi.

Yola çıkarken kendine bazı kurallar koyduğunu belirten Doğan, ”Bunlar sonradan şirketlerimizin anayasası oldu. Bu anayasanın en önemli maddesi, bu ülkeden kazandığımızı bu ülkeye yatırım olarak geri vermektir. Önemli bir başka maddesi ise insanımıza, bilhassa gençlerimize istihdam yaratmaktır” dedi.

Türkiye’ye değer katmak için varız!

Doğan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı gecede yaptığı konuşmasında, “Sirkeci’de küçük bir ofiste başlayan yolculuk, on binlerce kişiye iş ve gelir imkânı sunan, ekonomiye kaynak üreten büyük bir gruba dönüştü. Doğan Grubu olarak kuruluşumuzdan bu yana çok farklı sektörlerde varlık gösterdik, yatırımlar yaptık, binlerce aileye güvenilir bir istihdam ve gelir sağladık. Yarattığımız markalar başarılarıyla Türkiye’ye mâl oldu. Satın aldığımız pek çok şirkete değer kattık, onların daha iyi yerlere gelmelerini sağladık” dedi.

60. yılı kutlarken, önümüzdeki nice 60 yılları planlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Faralyalı sözlerine şöyle devam etti: “Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türk ekonomisinin, bütün zorlukları aşacak bir güce ve dinamizme sahip olduğuna inanıyoruz. Aile olarak şu konuda kararlıyız; Biz, ülkemizde kazandığımızı gene ülkemiz için yatırıma dönüştürmek ve Türkiye’ye değer katmak için varız!”

Doğan Holding hakkında:

60 yıldır Türkiye ekonomisine değer katan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., iş dünyasına Kurucusu ve Onursal Başkan Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961’de otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile girmiştir. Bugün Doğan Grubu Şirketleri faaliyette bulundukları akaryakıt perakendesi, enerji, sanayi, motorlu taşıtlar, finansal hizmetler, internet-eğlence –medya, gayrimenkul, ticaret ve turizm alanlarında yenilikçi vizyonları ile öncü rol üstlenmektedir. Doğan Grubu’nun, bünyesinde yer alan tüm şirketleriyle birlikte uyguladığı kurumsal ve etik değerler, iş dünyasındaki diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir. Üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetlerinde küresel başarıyı hedefleyen Doğan Grubu, yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, uluslararası gruplarla kurduğu stratejik işbirlikleri sayesinde faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmektedir.